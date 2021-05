OSM. Gabriela Glazman será su shlijá para el Cono Sur, además de representar a la Sojnut

Itongadol.- Yitzhak Herzog y Yaakov Hagoel, presidentes de la Agencia Judía para Israel y la Organización Sionista Mundial, respectivamente, anunciaron en una carta conjunta que Gabriela Glazman, shlijá de la primera para el Cono Sur, ocupa el mismo cargo por parte de la segunda desde la semana pasada y que «con este nombramiento, ambas instituciones nacionales aúnan recursos y esfuerzos».

La misma «abarcará diversas y amplias áreas de trabajo, como ser: promover el proceso de la aliá, fortalecer el vínculo con Israel, incrementar el aprendizaje del idioma hebreo, fomentar programas vivenciales, desarrollar actividades sionistas para todas las edades y educación judía sionista formal y no formal, explicaron.

«Tenemos la esperanza que la unión de estos roles sea para beneficio de las comunidades judías» de la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y el «fortalecimiento del vínculo con Israel», añadieron los líderes sionistas, que le auguraron a Glazman «una exitosa gestión en esta apasionante tarea».

En noviembre del año pasado se anticipó que la Agencia Judía para Israel había decidido que ella fuera su nueva directora regional para el Cono Sur, en reemplazo de Tzvica Miller.

Ella ya había ocupado ese cargo temporalmente en 2015, tras la enfermedad de Claudio Manaker que desencadenó su fallecimiento, dos años después.

El cambio se dio en un momento muy sensible, ya que la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas llevaron a las autoridades israelíes a estimar en miles los futuros olim.

La gestión de la Sojnut en la Argentina hasta esa fecha había mostrado importantes dificultades y no estaba a la altura de lo que se necesitaba para una tormenta de esa magnitud, mientras que la futura shlijá ya había demostrado tener condiciones para paliar temporales.

«Han pasado doce años desde que salí a mi primera shlijut y vinculé mi destino con la comunidad judía de América Latina, y siento como si eso hubiese sucedido hace muy poco tiempo; recorrí un largo camino que me llevó a mi actual misión como representante de la Agencia Judía para el Cono Sur, que comienza en los días menos convencionales que podía haber imaginado, así que para todos los que me preguntaron últimamente, la respuesta es: ¡sí!», posteó Glazman en hebreo en su perfil de Facebook, en esa ocasión.

«Estoy preocupada, especialmente por la renuncia a la linda vida que construí, rodeada del amor de mi familia y amigos, con la sensación de que vivo en el lugar que elegí, el único donde siempre ‘jugaré de local’; conozco el sentimiento de nostalgia y distancia, pero tengo una asignación y no huyo de ella», admitió.

«Para mí es un gran privilegio dedicarme al mundo judío y continuar construyendo cooperación y un puente entre las comunidades del mundo e Israel precisamente en estos días en los cuales las palabras ‘responsabilidad mutuo’ y ‘sociedad’ tienen significados aún más profundos y serán sometidas a la prueba de la realidad», destacó la futurá shlijá.

«Estoy satisfecha con el camino que elegí: siento una gran alegría por el privilegio de continuar trabajando por un objetivo en el que creo con todo mi corazón; anhelo y me emociona empezar a trabajar con los maravillosos equipos y shlijim del Cono Sur», añadió.

«¡Prometo empezar lo más fuerte que pueda y acelerar de a poco!», cerró Glazman, antes de una emotiva posdata: «¡Cuán simbólico fue pasar por la exposición de los 90 años de historia de la Agencia Judía en el aeropuerto Ben Gurión y sacarme una foto con la imagen de shlijim de fondo!».

Entre las reacciones a su posteo se destacó la del titular de la Unidad de Relaciones Internacionales y asesor sobre Política Exterior del presidente de la Sojnut y ex vocero de la Cancillería israelí Yigal Palmor: «No tengo dudas de que tendrás un éxito rotundo en tu cargo y no querrán dejarte volver a Israel».

La flamante shlijá le agradeció a quien considera su «mentor en asuntos de la región».

En una entrevista con Itongadol en 2015, la funcionaria destacó que “la kehilá argentina es fuerte y grande”, así como el rol que cumple la Sojnut en la educación judeosionista en la Diáspora.

“Se logra que Israel esté más presente en las instituciones judías trabajando, llevando charlas, eventos, proyectos… Estar presente”, sintetizó.

«Siempre digo que tengo que trabajar con los deseos de la kehilá, no contra ellos. Mi meta es, junto con los profesionales locales, encontrar los puntos que tenemos de encuentro, cómo podemos seguir trabajando juntos para tener a Israel presente en el día a día, y que no sea algo lejano. Que sea algo que está en la música, en el baile, en una obra, en traer a algún profesional de Israel y que hable de algún tema que le pueda interesar al público local», explicó Glazman en otra oportunidad.

«Pienso que la gente de Latinoamérica entiende que la de Israel es una buena propuesta de vida. Israel es un país de primer mundo que da un futuro para gente joven, con una educación de primer nivel, que las opciones de trabajo son buenas. Es un país que uno se levanta a la mañana y se puede sentir feliz y cómodo», enfatizó.

«Lo que nuestra generación trae son también preguntas y una apertura mucho más grande a diferentes propuestas. De ver Israel desde diferentes ángulos, de ver el trabajo comunitario que hay que hacer diferente, lo que tal vez se planteó en el pasado. Y pienso que esta generación quiere seguir construyendo ese puente de una forma tal vez diferente», sostuvo en 2015, pero sus conceptos suenan muy actuales en esta coyuntura.

«Israel abre las puertas para todos, no importa la edad, no importa la situación; yo hice aliá con mis padres y estuvimos en un Mercaz Klitá (Centro de Absorción), donde por una parte era lindo, pero por otro lado no vivís en el ambiente israelí real. Estás dentro de una burbuja. Mi experiencia me enseñó que la klita ieshirá (absorción directa) es más shockeante, pero mejor», recomendaba la funcionaria hace cinco años.

En 2015 «subió la aliá de América Latina. Donde hubo un crecimiento muy grande fue

en Brasil, tiene que ver mucho con la inseguridad. Brasil superó las 400 personas, es un número altísimo. Todos los números subieron, eso quiere decir que la gente sí está apostando por Israel», remarcó.

Glazman regresó en septiembre del año pasado, al frente de una delegación de promoción de la aliá, donde la Sojnut presentó los beneficios y oportunidades de Israel, con asesoramiento con expertos, charlas y conferencias.

«Argentina tiene un lugar especial en mi vida, en mis sentimientos. Nací aquí, pero vivo en Israel hace muchos años. El sentimiento con la comunidad argentina es algo que me quedó. Por eso, sigo teniendo siempre este contacto con la Kehilá», contó a Itongadol esa vez.

«Hay que entender cuáles son las necesidades y poder dar el programa más adecuado para cada persona», sugirió la funcionaria.

Por ello, entre quienes la acompañaron había «un especialista en todo lo que tiene que ver con estudios en Israel, becas y opciones de universidades, otra persona que es especialista en emprendedurismo social y en cómo es vivir en la periferia de Israel, alguien que sabe mucho sobre business, porque mucha gente quiere emprender un negocio o una pequeña empresa en Israel, y una persona especialista en equilibrar los títulos argentinos al título israelí para muchas profesiones que necesitan revalidar, como por ejemplo los abogados, médicos, psicólogos», detalló.

«Lo importante para mí es poder transmitir que Israel entiende que el proceso de absorción es un proceso desafiante y por eso el país da una ayuda para que ese proceso sea un poco más fácil», recalcó Glazman.

«Para mí Israel está lleno de oportunidades. Es importante que la gente se asesore y armemos juntos un plan de vida, por lo menos para el primer año. Nos encargamos de que la gente pueda acomodar su tiempo para estudiar hebreo. Nuestra profesionalidad está en ayudar a la gente a armar un plan», concluyó el año pasado.