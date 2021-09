MEXICO. LA EMBAJADA DE ISRAEL ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER HOSPITAL DE LA HADDASAH EN AMÉRICA LATINA

Itongadol.- En el marco de la presentación y puesta en marcha el El Embajador de Israel en México Zvi Tal resaltó: “El proyecto hospital Hadassah en Bosque Real es, sin lugar a duda, uno de los más importantes desarrollos en materia de salud.”

“El hospital Hadassah en Israel ocupa un lugar predominante entre los hospitales y servicios de salud más importante y de vanguardia en Israel y cabe decir que es considerado cómo uno de los mejores en investigación médica en el mundo. Con la basta experiencia que ofrece la Hadassah en el ramo de la salud es un privilegio desarrollar en México una de sus sedes.” Concluyó el embajador Zvi Tal.

El centro médico israelí Hadassah construirá su primer hospital en América Latina y será edificado en México dentro del complejo inmobilidario Bosque Real, en el distrito de Huixquilucan, dentro del área metropolitana del Distrito Federal.

La obra fue anunciada en una reunión realizada vía zoom en la que participaron representantes de Hadassah, la organización de mujeres Sionista Americana (The Women’s Zionist Organization of America Inc.), en conjunto con la empresa internacional Global Enterprise, Grupo Bosque Real y el despacho de arquitectura SOM.

Se trata del nuevo Hospital Hadassah-Bosque Real, el primero en Latinoamérica, que prevé inaugurarse en 2024.

De acuerdo a lo anticipado será un moderno centro de salud sin precedentes en México que proveerá los servicios de salud y prevención propios del Centro Médico Hadassah, que opera en Israel y que tiene reconocimiento internacional en investigación médica.

Establecido en 1934 opera dos grandes hospitales universitarios: Ein Kerem y Monte Scopus, así como escuelas de medicina, odontología, enfermería, farmacología, salud pública y rehabilitación afiliada con la Universidad Hebrea de Jerusalén.

En la presentación de la iniciativa participaron Jorge Diener, director ejecutivo de Hadassah Internacional; Rhoda Smolow, presidenta de Hadassah; Isaac Zonana Saba de Global Enterprise; Yoram Weiss, director general de la Organización Médica Hadassah; Rafael Zaga, presidente de Hadassah México; Marcos Shabot Zonana, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México; Marcos Salame, presidente del consejo de administración de Grupo Bosque Real; y Enrique Vargas, intendente de Huixquilucan. También participaron el embajador de Israel en México, Zvi Tal, y su par de México en Israel, Mauricio Escanero.

Jorge Diener, resaltó que «el liderazgo de los miembros de nuestro directorio internacional ha hecho posible el primer Hospital Hadassah en Latinoamérica».

«El Hadassah Bosque Real, se está convirtiendo en realidad. Este es un momento histórico para Hadassah, para México y para el mundo. Ahora mismo tengo más emociones que palabras», dijo.

Durante su intervención, Isaac Zonana, quien es presidente del Consejo de Inversión en Global Enterprises, agradeció la confianza y apoyo recibido para la puesta en marcha del proyecto. «Para nosotros era en un principio un pequeño sueño qué ahora se hace una gran realidad del inicio de ese pequeño sueño qué será un gran sueño cuando lo tengamos en la construcción total del hospital», transmitió.

«Nosotros aquí en el hospital Hadassah que queremos construir en México, en el complejo Bosque Real, más que ofrecer un servicio de salud como otros hospitales queremos llegar a ofrecer a nuestros pacientes cosas que tienen mucho más valor que el mismo dinero en el mundo y es poder ayudar a la humanidad y eso es lo que pretendemos con mi equipo», dijo.

Enrique Vargas Alcalde de Huixquilucan aseguró que : «Este es un gran día para México, para Israel y para Latinoamérica. Porque estamos hablando de que se van a salvar vidas gracias a las investigaciones que se harán. Y las próximas generaciones se beneficiarán de eso. Es una bendición de dios que podamos hacer este anuncio.»

«He tenido la posibilidad de visitar muchas veces Israel y puedo decirles que es un país que cuando lo conoces te cambia la vida como ser humano, más allá de la religión de la que cada uno sea. En este tiempo de pandemia y de crisis que estamos viviendo en México hacer este anuncio me alegra muchísimo.» Explicó el intendente del distrito.

Isaac Zonana destacó que en el acuerdo firmado con Hadassah se estableció que el futuro hospital brindará «un servicio extraordinario y de una excelencia idéntica a la que tendrá que ser en el hospital Hadassah en Israel».

«Vamos a poder ofrecer a todos nuestros pacientes ciencia, tecnología y por supuesto tecnología de equipamiento como de investigación». De esta manera, se buscará evitar que los mexicanos tengan que viajar al exterior para acceder a determinados tratamientos de salud.

José Miguel Parra, CEO de Global, explicó las razones por las que México es el país elegido para construcción del primer hospital de Hadassah. «La innovación es un factor crucial para cualquier industria y la del cuidado de la salud no es la excepción. En México un país con 127 millones de habitantes, con una esperanza de vida de 75 años, la mejora y el desarrollo de este sector debe ser sin duda una prioridad».

«Las principales causas de fallecimiento son la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, del hígado y las cerebrovasculares, que representan casi un 40%», indicó. Según explicó, «estos datos confirman el diagnóstico de la OMC que desde hace más de 30 años representa una transición tecnológica caracterizado por una disminución de enfermedades transmisibles parasitarias, un incremento de morbilidad y mortalidad de las enfermedades crónicas transmisibles y de las enfermedades de causa externa».

Parra apuntó que «como todo cambio está transición representa retos para el sistema de salud mexicano, qué debe adaptarse y desarrollar capacidades que tengan intención de cubrir las nuevas necesidades de los pacientes en este contexto agravado severamente por la pandemia».

«Es fundamental proveer servicios médicos de alta calidad y de alta especialidad en particular para quienes padecen estos padecimientos crónicos, ya que México tiene solamente 2.2 médicos por cada mil habitantes por debajo de los 3.3 que debería tener y solo una tercera parte de enfermeras», agregó.

A su turno, Víctor Tapia, director de Proyecto Hospital Hadassah Bosque Real, estuvo a cargo de la presentación de las generalidades de este proyecto.

Rafael Zaga, presidente de Hadassah México, destacó que este es un proyecto de salud qué va a traer «enormes beneficios» para la sociedad mexicana.

En tanto, Marcos Shabot Zonana, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México expresó que este «es un día histórico». «La historia judía dice que el que salva una persona salva al mundo, qué mejor que este proyecto de un hospital», manifestó.

Marcos Salame Presidente del Consejo Grupo Bosque Real, hizo referencia a la experiencia vivida con la pandemia del coronavirus. » Estos últimos 20 meses la humanidad entera ha enfrentado grandes desafíos que han puesto a prueba a todos los países del mundo, a los gobiernos, a las economías y a los servicios de salud». «La llegada del Hospital Hadassah Bosque Real es una noticia brillante que llega luego de muchos años de trabajo», sostuvo.

Otra de las personalidades que participó fue Rhoda Smolow, quien comentó que «hace muchos años atrás la Organización Sionista de Mujeres de América tuvo la visión increíble de crear el Hospital Hadassah en Israel».

«Es un gran honor estar acá. La elección de Mexico para el primer Hadassah de Latinoamérica es el resultado de la camaradería y el trabajo en conjunto realizado entre las comunidades judías de México y el Hadassah Israel’’, agregó.

Yoram Waiss resaltó que «Hadassah hoy en día es líder en Israel en cuanto a medicina clínica y también en educación». «Estoy seguro que con este nuevo e increíble hospital podrán ayudar a muchas personas, y que el nuevo Hospital en México será solo el comienzo de un gran proyecto».

Paul Danna comentó que es parte de «un grupo de arquitectos, ingenieros, diseñadores y planificadores trabajando juntos en busca de construir un futuro mejor».

El Hospital Hadassah Bosque Real será el centro de salud privado más moderno y equipado en México, contará con 180 camas, 13 quirófanos, 450 consultorios en más de 40.000 metros cuadrados de construcción y dos de esos quirófanos serán híbridos para operaciones con robótica.

El proyecto incluye una Torre de Hospitalización, una Torre de Consultorios, establecimientos deportivos, un hotel Boutique y una residencia para el adulto mayor. Estará a ubicado en el Área Metropolitana del Distrito Federal.