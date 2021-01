Llega una nueva edición de los diálogos con el Rabino Mario Rojzman

Itongadol.- El rabino argentino Mario Rojzman, de la comunidad Beth Torah Benny Rok Campus de Miami, se prepara para una nueva edición de “Mifgashim”, sus encuentros por Zoom abiertos a toda la comunidad. En diálogo con ItonGadol, adelantó los detalles de su próxima charla “Nazismo en Buchenwald” y reflexionó sobre las actividades en el marco de la pandemia.

-Es importante destacar el éxito de tus encuentros con el Rabino Ale Avruj, ¿estamos en una segunda etapa?

-La verdad que disfruté y aprendí mucho de los encuentros semanales con el Rabino Avruj. Tengo muchas horas en mi haber de diálogo interreligioso, pero no menos importante es el diálogo intra-religioso, con maestros de tu misma fe, que pueden agregar nuevas perspectivas a las concepciones que uno tiene.

Retomaremos los encuentros con ayuda de Dios antes de Pesaj. No, no es una segunda etapa, es tratar de acercar ideas y personas con historias que pueden enriquecer a mis congregantes latinoamericanos.

-¿En qué consistirá el próximo encuentro?

-El próximo será un tour virtual por el renovado museo del Holocausto de Buenos Aires.

Participará Don Francisco, una estrella de la televisión latina que tuvo y tiene una vigencia (casi 60 años en la televisión) que nadie pudo igualar. Escuchar la historia de su padre deportado a Buchenwald humaniza al personaje y nos deja lecciones tan importantes hoy, con tanta intolerancia y discriminación.

-¿Cómo define el nuevo encuentro con la gente a partir de la pandemia?

-Creo que la educación se dará más y más en forma virtual y que las experiencias religiosas continuarán en las congregaciones.

La gente está sedienta por volver a la comunidad a encontrarse con el “otro” y a partir de ese encuentro encontrar a Dios.

Igualmente no dejaremos de transmitir los servicios en forma virtual.

Nuestro último Kabalat Shabbat tuvo cinco mil quinientas views sólo en Facebook y no queremos perder ese nuevo contacto con la gente. Experiencias similares ocurren en muchísimas congregaciones.

-¿Podría aventurar quién es el público?

-Tenemos inscriptas cientos de personas de 20 países.

Para inscribirse en el evento, haga click aquí: https://btbrc.shulcloud.com/form/Nazismo-en-Buchenwald.html