Israel: «Irán suministró a Venezuela vehículos aéreos no tripulados y armamento avanzado»

Agencia AJN.- El Ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, expresó anoche durante un discurso pronunciado frente al Comité de Presidentes de Organizaciones Judías en América del Norte, que Irán suministró a Venezuela vehículos aéreos no tripulados y armamento avanzado para éstos, así como conocimientos para la fabricación propia de drones.

Israeli Defence Minister Benny Gantz talking about Venezuelan acquisition of Iranian drones and munitions to be used on armed drones in Venezuela #Venezuela #Iran pic.twitter.com/NHgXwSUM4Q

