Gideon Sa’ar regresa a Israel luego de una intensa visita a la Argentina

Itongadol/AJN.- El viceprimer ministro y ministro de Justicia israelí, Gideon Sa’ar, regresa a su país luego de una intensa visita a la Argentina, en el marco del 30° aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires.

Reunión con Alberto Fernández en Olivos

El presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a Gideon Sa´ar. El mandatario, quien estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno quiere “seguir fortaleciendo el vínculo” con Israel, posibilidad que se potencia a partir de la “gran comunidad judía” con la que cuenta el país.

Además, el Jefe de Estado remarcó que la Argentina tiene una “posición histórica importante en materia de derechos humanos y condena el terrorismo”.

Por su parte, el Sa’ar le agradeció a Fernández “que su primer viaje como presidente haya sido a Israel” para participar de la conmemoración de los 75 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau.

“Con tantos judíos en Argentina y tantos argentinos en Israel, el potencial entre nuestros países va a ser mayor”, reflexionó Sa’ar y destacó: “Compartimos los mismos valores y los mismos deseos”.

Los representantes de ambos países coincidieron en la importancia de continuar realizando los esfuerzos necesarios para conseguir que se juzgue a los culpables por el atentado a la Embajada y así lograr justicia para las víctimas y para ambas naciones.

También asistió al encuentro la embajadora de Israel en la Argentina, Ronen Galit; y el director general para Latinoamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Jonathan Peled.

Reunión con líderes de la oposición

Sa’ar mantuvo el viernes un encuentro con líderes de la oposición. Participaron Jonathan Peled, Galit Ronen, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; y el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro.

Al iniciar la reunión, los referentes de ambos países coincidieron en la importancia de continuar trabajando para que los responsables del ataque perpetrado a la sede diplomática israelí hace tres décadas sean llevados ante la Justicia, y brindarle así paz a las víctimas, sus familiares y los sobrevivientes.

Durante el encuentro, las partes conversaron sobre los atentados de 1992 y 1994, la muerte del fiscal Alberto Nisman y el Memorándum firmado con Irán. Asimismo, dialogaron sobre la importancia que representa la seguridad en la frontera norte argentina, principalmente en aquellos puntos donde existe actividad vinculada a Hezbollah, y remarcaron el rol central que posee la cooperación en ámbitos internacionales para potenciar la lucha contra el terrorismo.

Finalmente, los presentes expresaron su preocupación acerca de la situación que vive la sociedad civil en Ucrania, a partir de la invasión rusa.

Evento de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí

La Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI), presidida por Mario Montoto, organizó el jueves un evento con motivo del 30 aniversario del Atentado contra la Embajada del Estado de Israel en Argentina, que contó con la presencia de Sa’ar, el ministro de Justicia de Argentina, Martín Soria; el juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak; el ministro de justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro; y la embajadora Galit Ronen.

Durante el acto tuvo la palabra el viceprimer ministro israelí, quien con respecto a las relaciones entre ambos países, destacó: “Argentina e Israel son economías complementarias y como tales, existen enormes posibilidades de crecimiento del comercio bilateral entre ambos países. Existen muchas oportunidades de realizar emprendimientos conjuntos, que puedan luego expandirse a Latinoamérica y a todo el mundo. El capital humano e intelectual de ambos países se encuentra entre los más avanzados del mundo. Los empresarios tienen el afán de desarrollar sus empresas y nosotros, como representantes de nuestros países, tenemos la responsabilidad de arbitrar los medios para que lo logren”.

En el evento, Montoto también anunció una nueva edición de los Israel Innovation Awards: “En el próximo mes de abril se estará convocando a la séptima edición del Israel Innovation Awards, organizada por nuestra Cámara conjuntamente con la Embajada de Israel en Argentina y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Cabe recordar que esta iniciativa se transformó en una verdadera política de Estado que nació en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, transitó por el gobierno anterior del presidente Macri y lo seguimos ejecutando en continuidad permanente con el actual gobierno nacional. Es importante destacar esto, ya que los argentinos siempre nos quejamos de que nos faltan políticas de Estado, y tal vez este sea un pequeñísimo ejemplo de que cuando hay voluntad y horizonte claro estas políticas permanecen en el tiempo”.

La encargada de conducir el evento fue Teté Coustarot. Entre los asistentes también estuvieron: el juez federal, Ariel Lijo; el vicepresidente 1° de la Legislatura, Emmanuel Ferrario; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; la titular del INADI, Victoria Donda; el ex embajador argentino en Israel, Mariano Caucino; la subsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, Carmen Polledo; el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; el director y accionista de Celulosa Argentina, José Urtubey; el ex presidente de la DAIA, Julio Schlosser; el vicepresidente del Museo del Holocausto, Guillermo Yanco; el fundador de Infobae, Daniel Hadad; el abogado Ignacio Saenz Valiente; los empresarios Carlos y Martín Gorosito; el empresario Martín Cabrales; el ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari; el ex secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; el abogado experto en delitos económicos Juan Félix Marteau; el empresario Adrián Werthein; la presidente de ALPI, Teresa González Fernández; el embajador de Alemania en la Argentina, Ulrich Sante; la presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest; la legisladora Carolina Estebarena y el relaciones diplomáticas de la DAIA, Ariel Blufstein.

Reunión con el presidente de la Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió el jueves en el Congreso de la Nación a Gideon Sa’ar, para conmemorar el 30° Aniversario del atentado a la Embajada de Israel.

Durante el evento, del que fueron también parte representantes de distintas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, las autoridades de ambos países destacaron el profundo vínculo que une a la Argentina e Israel, al tiempo que reafirmaron una vez más el reclamo para el esclarecimiento de los hechos y la condena a los culpables.

Al respecto, Massa señaló: “Fue muy importante el reconocimiento, la manifestación y la importancia de que Argentina pusiera en la lista roja a organizaciones terroristas como Hezbollah. Es un gesto que valoró mucho y para nosotros también es una señal clara de que el terrorismo recibe el rechazo de todas las fuerzas políticas en Argentina, tal como quedo manifestado en el Foro de Parlamentarios contra el Terrorismo que organizamos en 2021 junto al Congreso Judío Latinoamericano”.

Por su parte, el viceprimer ministro y ministro de Justicia de Israel afirmó que “la memoria, el duelo y el dolor es de ambas naciones. La lucha contra el terrorismo es permanente. En este sentido Argentina ha dado un paso significativo nombrando a Hezbollah como organización terrorista”.

Además de las intervenciones de Massa, Sa’ar y de las autoridades de bloques que fueron parte del encuentro, también dirigió unas palabras a los presentes el representante de los familiares de las víctimas del atentado, Martin Goldberg.

Acompañaron los diputados Germán Martínez (FDT), Karina Banfi (UCR), Juan Manuel López (CC) y Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense). Por su parte, la delegación israelí la completaron la embajadora Galit Ronen, Jonathan Peled y el asesor del viceprimer ministro, Shmulik Bass.

Acto central a 30 años del atentado a la Embajada

El jueves se realizó el acto central en conmemoración a los 30 años del atentado a la embajada de Israel en Argentina. Del acto participó Sa’ar, la embajadora Galit Ronen; el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de relaciones exteriores Santiago Cafiero; el ministro de justicia y derechos humanos de Argentina, Martin Soria: referentes comunitarios y dirigentes de instituciones nacionales israelíes, familiares y sobrevivientes de las víctimas.

Sa’ar durante su discurso hizo mención de su padre: “Este fue un atentado contra mi país, embajada y compatriotas, sin embargo también fue un atentado contra la Argentina, país en el que mi padre nació y creció”.

Gideon Sa’ar, nuevamente volvió a responsabilizar a Hezbollah e Irán por el ataque: “Este horrendo atentado tiene un autor claro, Irán, cometió este atentado a través de su representante Hezbollah”.

Además mencionó el objetivo que persigue actualmente Irán: “Liberarse del régimen de sanciones es el único objetivo de Irán, este acuerdo liberará una gran cantidad de dinero para Irán y sus aliados terroristas”

“Irán atacará siempre que pueda, ¿Cuánto tiempo más deberemos esperar para que se haga justicia?”, afirmó el ministro de justicia en lo que fue el único momento del acto en el que los presentes comenzaron a aplaudir.

Visita a la comunidad judía Argentina

Durante su visita a la Argentina por el 30 aniversario del atentado a la embajada de Israel, Sa’ar visitó el edificio de la AMIA.

“Esta mañana visité la sede de AMIA, escuché a los líderes de la comunidad argentina compartiendo su experiencia sobre lo ocurrido. ¿Cuánto tiempo más deberemos esperar para que se haga justicia?”, expresó el ministro de justicia israelí, Gideon Sa’ar.

Durante su visita, fue recibido por el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum y realizó una ofrenda por las víctimas del atentado de la AMIA. También mantuvo un encuentro con los familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado a la embajada de Israel.

Además, el ministro de justicia, Gideon Sa’ar se reunió con las autoridades del Congreso Judío Latinoamericano, donde se encontró con el presidente Jack Terpins, el director ejecutivo Claudio Epelman y el secretario general, Jorge Knoblovits.