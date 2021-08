Entrevista a Modi Ephraim y una mirada sobre Israel y Latinoamérica

En una entrevista con la Agencia AJN, el director general adjunto para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí, Modi Ephraim, analizó el estado de las relaciones con la región y las tareas de cooperación en la lucha contra el coronavirus. Además, transmitió “la esperanza” de que el gobierno de Jair Bolsonaro ratifique su fuerte vínculo con Israel.

Agencia AJN.-Luego de que Honduras concretará la apertura de su embajada en Jerusalem, la Cancillería israelí elevó la apuesta y transmitió su deseo de que el gobierno de Brasil también traslade su representación diplomática a la ciudad histórica, al menos así lo expresó el director general adjunto para América Latina y el Caribe, Modi Ephraim, en una entrevista con la Agencia de Noticias AJN.

El diplomático analizó el estado de la relación con América Latina y destacó la importancia que tiene la región para Israel. «Desde que llegue a mi puesto, uno de los temas principales fue primero tener relaciones diplomáticas con la mayoría de los países o con todos los países latinoamericanos», aseveró.

Desde Jerusalem, Ephraim destacó el buen momento de las relaciones con Uruguay, analizó las tensiones con la comunidad palestina en Chile y las consecuencias en la relación bilateral y al auge de las calles que llevan el nombre de la capital israelí en Guatemala.

-AJN: ¿Qué análisis hace de la situación en América Latina? la región en general, en cuanto a hechos en particular, como la inauguración de una embajada en Jerusalem?

-ME: Estamos en una época complicada en América Latina, en Israel, en todo el mundo porque sigue siendo el tema principal la crisis de la pandemia del Covid 19, y primero queremos con los países amigos latinoamericanos hablar de la cooperación que se puede hacer y trabajar en conjunto en esa lucha contra la pandemia. Por supuesto, hay dificultades pero estamos haciendo lo posible. Hace un par de semanas, por ejemplo recibimos en Jerusalem a un grupo de médicos y expertos de Colombia, que vino a hacer un trabajo conjunto con un equipo médico israelí, para un poco compartir experiencia, y fue también a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Mashav, de la Cancillería. Así vamos a seguir haciendo con otros países. También hubo un encuentro por zoom con el presidente Sebastián Piñera y el equipo del Ministerio de Salud de Salud de Chile y con nuestro ministro de Salud, Nitzan Horowitz, y el equipo del Ministerio de Salud para compartir también experiencia y ver cómo se puede enfrentar, cómo se puede bajar la situación de la salud pública y enfrentar esa tercera o cuarta ola de la pandemia. Pero fuera de esa lucha que seguimos y se ve que vamos a seguir por lo menos hasta el fin de año, sino que también para el próximo año será también el desafío, va a seguir siendo un desafío, estamos promoviendo también la relación en diferentes ámbitos. Mencionaste lo de Honduras, a pesar de la situación de la salud, y recibimos acá al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, con su equipo para un acto emotivo de la apertura de la Embajada de Honduras en Jerusalem, en el parque tecnológico, muy cerca de la Cancillería, subiendo en el mismo edificio donde está la Embajada de Guatemala, y ese fue también un momento muy emotivo. Paralelamente presentó sus cartas credenciales nuestro embajador en Honduras, Eldad Golan, al presidente Hernández en Tegucigalpa, donde reabrimos la embajada después de 26 años, del cierre de la embajada, del cierre de embajadas que fue por razones económicas también en otras partes del mundo. Así que fue un gran paso adelante, muy importante porque sigue con este paso una colaboración intensa en diferentes ámbitos de la agricultura, del manejo de aguas, innovación, y de la salud. Paralelamente también con otros países, estamos viendo, coordinando ahora la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, para que llegue en los próximos meses, y para inaugurar también una oficina de innovación en Jerusalem, así que ese será también un paso importante con un país amigo donde hay mucha cooperación, donde desde el último año estamos disfrutando del Tratado de Libre Comercio y la idea es también que llegara acá con una misión empresarial para promover la inversión y el comercio entre ambos países. Brasil está enfrentando también desde hace mucho tiempo la pandemia en una situación complicada, y con la última visita hace un par de meses del canciller brasileño acordamos un trabajo con hospitales y con institutos de investigaciones. Estamos viendo como abordar la cooperación en tema de la salud pública en la lucha contra la pandemia. Respecto de Jerusalem, ya Brasil tiene su oficina de APEX, el Instituto de Exportación brasilero y tenemos la esperanza de que pronto también llegará la embajada brasilera a Jerusalem.

-AJN: Respecto de Chile, donde se manifestaron tensiones importantes con su población palestina. ¿Qué análisis hace de está situación?

-ME: No es una nueva tendencia, porque ya conocemos la situación. No es que tenemos nada contra cualquier comunidad que vive en Chile, pero nosotros en el diálogo, que es un buen diálogo que tenemos con el Gobierno de Piñera siempre destacamos la importancia que tiene para la economía chilena y para el pueblo chileno, está relación con Israel. Un ejemplo que ya mencioné en la relación con otros países es toda esta cooperación en el tema de la salud pública en el aspecto de la lucha contra la pandemia. Eso fue tema de diálogo entre los jefes de los ministerios de Salud de ambos países y con el presidente Piñera. Chile es un buen socio para la innovación israelí, no solamente para compartir experiencias, sino también llevar adelante la economía, la industria con una cooperación entre los sectores privados. Por supuesto también, ya salió hace poco, el programa de satélites, así que creo que el valor agregado de Israel para el pueblo chileno, para la economía chilena, es bien importante. Por supuesto salimos contra cualquier paso que están dando, no estoy hablando de la comunidad palestina, sino de grupos radicales en la comunidad palestina chilena que tratan de boicotear la relación con Israel. Pensamos que el Gobierno y los líderes de opinión ahí tienen que salir contra cualquier intento de ese tipo.

-AJN: Estas tensiones, ¿pueden opacar la relación entre Israel y Chile?

-ME: Bueno sí, la verdad es que yo participe en algunos encuentros que tenía el ex primer ministro Netanyahu con el presidente Piñera, hay muchos temas en común entre ambos países. En las conversaciones con los líderes chilenos decimos que no puede ser que un grupo radical, una minoría, pueda impedir ese avance, ese desarrollo de la relación que tiene el beneficio mutuo para ambos países. Así que estamos trabajando, se escucha y hay buen socio en la parte del Gobierno chileno. Por supuesto que hay obstáculos que tratamos juntos de trabajar para poder llevar adelante está buena relación.

-AJN: ¿Cómo describe la relación con países como República Dominicana, Argentina y Uruguay?

-ME: Si hablamos del otro lado del Río de la Plata, estamos agradeciendo y con mucho aprecio al presidente uruguayo, a la posición uruguaya frente a lo que fue la post operación en Gaza, entendiendo las necesidades y el derecho de Israel de autodefensa y saliendo contra cualquier Comité de Investigación de la Consejo de Derechos Humanos. Estamos también agradecidos del cambio positivo también del voto uruguayo en los temas de Israel. Hay muy buena cooperación y pronto será una participación importante israelí en una feria de innovación en Montevideo y la esperanza nuestra es que ya pronto vamos a recibir acá el canciller o el presidente uruguayo. Por supuesto eso depende de la situación de la salud en la región, pero sí estamos en buen camino con Uruguay. Además la comunidad judía uruguaya tiene un rol importante en el desarrollo de las relaciones, en los diferentes niveles. Sin duda seguimos en esa tendencia de acercamiento con América Latina, y el nuevo primer ministro Bennett ya habló con algunos presidentes de la región de América Latina, y el canciller Lapid también, lo que confirma la importancia que tiene para Israel la relación con América Latina. Hay muchos avances, no solamente en Centro América como con Guatemala y Honduras, sino también con Brasil, con Colombia sin duda, con Argentina en algunos aspectos, con Uruguay. Hay siempre cambios, cambios de gobiernos en algunos países y tratamos de mantener esa política del acercamiento dando prioridad y la importancia hacia América Latina con cualquier gobierno que está en el poder. A eso agrega nuestra participación en los foros regionales como país observador u otros status. Hay una buena relación con República Dominicana, pero también con las islas caribeñas. Estamos haciendo un esfuerzo desde el departamento de América Latina no solo hacia importancia que damos a esta región ahora se agrega otra división para los países del Caribe, así que será no solamente América del Sur y Centroamérica y México, sino también los temas del Caribe. Creo que estamos en buen momento. Por supuesto todo se congeló con toda la comunidad internacional por el tema de la pandemia, pero ya encontramos que a través del zoom se puede también hacer el acercamiento. Por ejemplo en este año de la pandemia, el último año realizamos 6 consultas bilaterales entre Israel y América Latina, la próxima semana será con el nuevo gobierno de Ecuador, habrá consultas bilaterales con Paraguay, con Perú, con México, y Colombia. Estas consultas dan una perspectiva amplia, una hoja de ruta para el trabajo en conjunto para la cooperación para el año entrante.

-AJN: ¿Qué análisis hace de la posición de la OEA al tema de Hezbollah?

-ME: El tema de Hezbollah en Siria, también de las organizaciones terroristas. Uno de los trabajos que estamos que estamos haciendo con los países latinoamericanos con mucho éxito, de acercamiento y de entendimiento de la posición israelí como así también la necesidad de unir los esfuerzos contra el terror fue también el tema de incluir organizaciones terroristas como Hezbollah, como Hamas, en las listas de organizaciones terroristas de los países. Hoy día ya son más de cinco países que incluyeron a estas organizaciones en su lista del terror y no países a nivel bilateral, sino también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, salió con una declaración, bien clara, contra la actitud de esas organizaciones terroristas y la necesidad de luchar contra estas organizaciones. Fundamentalmente evitar el financiamiento y trabajar en una cooperación en la información para evitar esta actividad de terrorista. Estamos siguiendo en pocos lugares, gracias a Dios, en América Latina olas de antisemitismo, pero pensamos que hay que trabajar juntamente con la sociedad civil, los gobiernos, las diferentes comunidades contra el antisemitismo. Algunos países ya adoptaron también la definición del antisemitismo del Task Force internacional contra el antisemitismo, y Argentina es un miembro de esa Task Force, Brasil está en el proceso y otros también. Así que la cooperación con organismos regionales tiene suma importancia, y la OEA como la más grande que incluye todos los países es un socio importante para nosotros, no solamente para salir contra el terrorismo y contra el antisemitismo, sino también en cooperación en diferentes aspectos necesarios para los pueblos latinoamericanos.

-AJN: Finalmente, ¿considera que esta tendencia que pro Israel que se dio en país como Guatemala que ya tiene varias calles con el nombre de Jerusalem y el traslado de distintas embajadas a la ciudad histórica se mantendrá en el futuro?

-ME: Creo que desde que llegue a mi puesto, uno de los temas principales fue primero tener relaciones diplomáticas con la mayoría de los países o con todos los países latinoamericanos. Ya renovamos en los últimos años las relaciones con Nicaragua, con Bolivia. Por supuesto que la situación en Venezuela es bien clara, no tenemos relación con Venezuela y con Cuba. Sin embargo, el reconocimiento de muchos de los países latinoamericanos de Jerusalem como nuestra capital es algo que debe ser obvio. Gracia a la amistad de los gobiernos de los pueblos estamos en los últimos años disfrutando de la apertura de más oficinas, representaciones de las embajadas en Jerusalem, Estamos abriendo ahora una nueva embajada en Tegucigalpa y ojala que pronto podamos abrir otras embajadas. Ya tenemos 14 representaciones diplomáticas en América Latina, y sabemos que para estrechar las relaciones en todos los ámbitos necesitamos de tener una presencia y tener una presencia latinoamericana en Jerusalem. Y esa es una muestra de lo que está promoviendo nuestro embajador en Guatemala, calles y plazas de Jerusalem en diferentes rincones del país. Ahora sigue también en República Dominicana la misma campaña, y creo que es algo que muestra otra vez el camino, la amistad y una expectativa muy positiva hacia el futuro.

