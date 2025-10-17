En un acto cargado de mucha emoción, la embajada de Israel en Argentina realizó su ceremonia oficial en memoria del 7 de octubre

Itongadol/AJN.- A dos años de la masacre del 7 de octubre, la embajada de Israel en Argentina realizó ayer en Hebraica un emotivo acto oficial en memoria de las víctimas del ataque, con la presencia de miembros de la comunidad judía local y representantes del gobierno nacional.

El el evento contó con los discursos de Dani Korin, hermano de Abi, quien murió el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Holit, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, quien destacó: “Estamos muy contentos por el acuerdo que permitió el regreso de 20 rehenes vivos con sus familias y continuamos exigiendo la liberación de los 19 rehenes asesinados, cuyos cuerpos aún permanecen en Gaza, entre ellos el argentino Lior Rudaeff, su prima está aquí con nosotros, Ronen Engel, cuya esposa Karina Engelbert es de Argentina, e Itay Chen, hijo de un amigo mío”.

“Decidimos realizar este acto por varias razones. Para recordar el pogrom, la masacre más cruel contra el pueblo judío desde el holocausto. Para recordar la brutalidad, el odio, la maldad, la masacre planificada y ejecutada para asesinar niños, mujeres, ancianos, a tiros o por fuego. Para recordar los actos de violación utilizados como una herramienta de guerra. Todos estos actos de la organización terrorista Hamás que hemos visto en los videos proyectados son solo algunas imágenes de este terror. Con el tiempo habrá quienes quieran olvidarlos o peor aún, negar que ocurrieron. Para el futuro de todos nosotros, debemos asegurar un futuro sin Hamás, no como poder militar, no como poder político. Israel asegurará que este punto en el plan del presidente Trump, se cumplirá”, enfatizó el embajador.

“Realizamos este acto para recordar los cientos de asesinados el 7 de octubre en los Kibutzim, en Sderot, en la fiesta de Nova, en los caminos del Néguev. Recordamos a los miembros de las fuerzas de seguridad que murieron este día y luego en la guerra Espadas de Hierro. También recordamos a los argentinos asesinados, cuyas familias y amigos, algunos de ellos hoy están presentes, que hemos conocido en estos dos años, en circunstancias tan dolorosas”, continuó Eyal Sela.

“Lamentablemente tuve que ser yo quien dio las malas noticias a la familia Korin por el fallecimiento de Abi, quien defendió heroicamente el Kibutz Holit el 7 de octubre. Y luego a la familia Cohen, por el fallecimiento de Ilán, en la misión de su unidad para rescatar a los rehenes en Gaza. Conocí dos familias extraordinarias, especiales, igual que las de otros argentinos asesinados y secuestrados”, agregó.

Durante el evento, se colocó la bandera de Israel a media asta. Además, Sara Korin, madre de Abi Korin, y Adriana Cohen, madre de Ilán Cohen, encendieron una vela en memoria de las víctimas de la masacre de Hamás.

En el acto, también se mostraron imágenes alusivas al 7 de octubre, muchas que no se habían visto antes, y se realizó el Kadish de duelo, a cargo del rabino Ale Avruj y el rabino Isaac Sacca, junto al papá de un soldado fallecido.

En el lugar estuvo presente el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, y el secretario de Culto, Naguel Sotelo, en representación del ejecutivo nacional.

Durante su discurso, el embajador Sela afirmó: “Realizamos este acto para recordar el heroísmo de madres que bloquearon puertas para proteger a sus hijos, de esposos que salieron a combatir y no regresaron a sus casas, de los grupos de alerta ciudadana de los kibutzim, de los soldados, policías y civiles que pusieron su propia vida en peligro para salvar a otros”.

“Aún nos queda un largo camino para acompañar a los sobrevivientes de la masacre de la fiesta de Nova y aquellos que sobrevivieron el cautiverio en Gaza. Para recordar lo ocurrido, para ser mejores, para aprender de nuestros errores y asegurarnos que nunca más ocurrirá un pogrom así”, agregó.

“Realizamos este acto para recordar que hay personas en el mundo que no quieren ver la realidad como es, que no pueden llamar al terrorismo por su nombre ni condenar el antisemitismo. Felizmente en Argentina la realidad es diferente”, añadió Sela.

Asimismo, agradeció el apoyo del gobierno argentino: “Gracias a todos ustedes, a su presidente Javier Milei, su gobierno, agradecemos la presencia del ministro Luis Petri, del secretario de Culto, a los miembros del Poder Legislativo, los representantes y miembros de la sociedad argentina”.

Finalmente, contó que debieron hacer cambios importantes en el programa original del evento, debido al acuerdo de alto el fuego. “La oradora principal iba a ser Silvia Cunio. Mamá de David y Ariel Cunio, dos de los rehenes argentinos. Habíamos estado trabajando en su visita a la Argentina para estas fechas. Hoy, con gran alegría, podemos decir que Silvia y José Luis están nuevamente reunidos con sus cuatro hijos, entre ellos David y Ariel, recién regresados del cautiverio”, explicó.

“Nos emociona saber que David ya se encuentra con su esposa Sharon, sus hijos Juli y Emma y que Ariel volvió a ver a su novia Arbel. Toda la familia está nuevamente unida. También celebramos el regreso de Eitan Horn, que hoy mismo recibió el alta del hospital y volvió a su casa. Estamos muy felices de que hayan regresado y esperamos que en un futuro próximo puedan visitar a la Argentina que tanto aman, para también reencontrarse con sus familiares y amigos, algunos que están aquí presentes. Exigimos una vez más la liberación inmediata de los 19 cuerpos que aún permanecen secuestrados por el terrorismo de Hamás”, concluyó el embajador.

El acto contó con las palabras de Dani Korin, hermano de Abi, quien murió el 7 de octubre en el kibutz Holit.

“Abi nació hace 56 años en Argentina. Era un hombre bueno, incapaz de hacerle daño a nadie. Abi respetaba al prójimo de forma natural. Por el sencillo y al mismo tiempo profundo hecho de concebirlo como un semejante. Tenía una sonrisa hermosa. Sus amigos de toda la vida lo llamaban el Negro. Abi amaba a Dolina y al flaco Spinetta. Fanático hincha de Boca. Era un hombre sencillo. Era rico porque necesitaba poco y luchaba fuertemente por lo que consideraba justo. Amaba la naturaleza, la fotografió con habilidad y la transformó en su hobby silencioso en los últimos años de su vida”, recordó.

“Mi hermano Abi creía en la paz. Y creía que la paz había que construirla. Era muy crítico de las políticas de varios de los gobiernos israelíes. Estaba seguro de que era posible la convivencia con los palestinos y que valía la pena y el esfuerzo de entender al otro”, concluyó su hermano, para dar el cierre a un acto cargado de emoción.