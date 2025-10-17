Acompañada por miles de personas, Inbar Haiman, fue enterrada en una emotiva ceremonia

Itongadol.- Miles de personas se congregaron para despedir a Inbar Hayman, la joven israelí asesinada por Hamás el 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo fue devuelto a Israel más de dos años después. La ceremonia, marcada por un profundo dolor y homenaje, se llevó a cabo en Petah Tikva, tras una procesión que comenzó en Rishon Lezion.

Hayman, de 27 años y oriunda de Haifa, había asistido al festival Nova como voluntaria para ayudar a los bailarines que se sintieran mal. Durante semanas después de la masacre, su familia mantuvo la esperanza de que estuviera con vida, hasta que en diciembre de 2023 recibieron la confirmación de su asesinato. Su cuerpo fue recuperado recientemente junto al del sargento mayor Muhammad Al-Atrash, tras negociaciones que permitieron la devolución de varios rehenes fallecidos.

Durante el funeral, su féretro —cubierto por una bandera israelí y flores rosadas— fue acompañado por miles de ciudadanos y figuras públicas, entre ellas el presidente Isaac Herzog y su esposa, la ministra de Innovación Gila Gamliel y familias de otros rehenes. La ceremonia comenzó con la lectura de Salmos, mientras el público murmuraba entre lágrimas: “Perdónanos, Inbar”.

Yifat Hayman

Su madre, Yifat, pronunció un discurso cargado de emoción:

“Mi bella hija, nunca imaginé que volverías así. Esperamos mes tras mes, acuerdo tras acuerdo, hasta que finalmente regresaste, la última de todos. Siempre ayudabas a los demás, y esperaste hasta que todos los del Nova volvieran. ¿Cómo se despide una madre de una hija así? Siempre decías que debía hacer lo que me hiciera feliz, que era la más linda del mundo. Ahora me toca cumplirte la promesa: tu tumba será rosa, como te gustaba. Te visitaré cada día, con una flor y una vela.”

Su padre, Haim, también tomó la palabra entre sollozos:



“Es antinatural que un padre despida a su hija. Eras un ser de luz, libertad y amor. Si hubiera sabido que sólo tendría 27 años contigo, habría atesorado cada segundo. Llenaste el mundo de arte y lo pintaste de rosa. Perdón por no haberte podido salvar. Ahora, al menos, estás de vuelta en casa.”

Su hermano, Ido, la recordó como “el girasol de la familia”:



“Cada lágrima y cada sonrisa tuya quedaron grabadas en mí. Me enseñaste a pintar, a atreverme a crear. Cuando cierro los ojos, todavía te veo.”

Muchos de los presentes vistieron de rosa, su color distintivo y apodo artístico: “Pink”. Entre ellos, hinchas del Maccabi Haifa lucieron camisetas personalizadas con su nombre y el número 8. Algunos llevaban carteles que decían “Perdónanos, Inbar”.

El presidente Herzog la definió como “una hija amada, valiente y pura, la última rehén que regresó de Gaza”, y agregó:

“¿Cómo puede tanta luz encontrarse con semejante oscuridad? Inbar volvió a la tierra que amó, pero nuestra misión no terminó. No descansaremos hasta que cada rehén regrese.”

La familia cerró la ceremonia con un mensaje que resonó entre los asistentes:

“Si Inbar estuviera aquí, nos pediría seguir luchando por los 19 que aún están cautivos. Fue una comandante, una artista y una hija de Israel. Hoy la despedimos, pero su luz quedará para siempre entre nosotros.”