La start-up israelí Prisma Photonics recauda 30 millones de dólares para expandir su monitoreo de infraestructura con IA

Itongadol.- La start-up israelí Prisma Photonics, con sede en Tel Aviv y especializada en deep-tech, recaudó 30 millones de dólares en una ronda de crecimiento, lo que eleva su financiamiento total a 80 millones. La compañía utiliza inteligencia artificial para transformar fibras ópticas existentes en extensas redes de sensores en tiempo real.

La ronda fue liderada por Protego Ventures, con participación de Adara Ventures —brazo de inversión de un importante operador de transmisión latinoamericano—, y el respaldo continuo de Insight Partners, Chione Switzerland y SE Ventures, el brazo de inversión de Schneider Electric.

La plataforma Hyper-Scan Fiber-Sensing de Prisma Photonics ya está desplegada a lo largo de miles de kilómetros de infraestructura crítica, incluyendo 15 grandes operadores de sistemas de transmisión en Estados Unidos y Europa. Al convertir la fibra óptica ordinaria en un sistema de monitoreo continuo de alta resolución, la tecnología detecta, clasifica y localiza eventos —desde intrusiones hasta congestión de la red o amenazas de incendios— con precisión a nivel de metro.

Con esta nueva inversión, Prisma Photonics acelerará su expansión en Estados Unidos y Europa, y también ingresará al mercado latinoamericano.

“El potencial de nuestra inteligencia artificial nos permite traducir señales crudas de fibra óptica en información accionable en tiempo real”, explicó Dr. Eran Inbar, CEO de Prisma Photonics. “Nuestra tecnología puede proteger una instalación militar un día y optimizar la integración de energías renovables al siguiente. Este financiamiento impulsa nuestra misión de hacer que la infraestructura mundial sea más segura, inteligente y resiliente”.

Fuente: Ctech.