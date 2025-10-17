Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Zarif: «Rusia no quiere que Irán tenga relaciones normales con el mundo»

Itongadol/AJN.- El exministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, declaró que Rusia “no brindó ningún apoyo a Irán” y que su política hacia Teherán se basa en “dos ejes fijos”: el primero, impedir que Irán establezca relaciones estables y pacíficas con Occidente; y el segundo, evitar entrar en un enfrentamiento directo con Irán.

Sus declaraciones, en una entrevista publicada por la agencia oficial de noticias iraní IRNA en la mañana del viernes, fueron una respuesta directa a los comentarios del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, sobre el mecanismo de “snapback automático”, conocido como el “mecanismo de snapback”.

Zarif acusó a Lavrov de presentar una “narrativa distorsionada e inexacta”, y añadió que “Lavrov distorsiona la verdad al afirmar que esta cláusula fue acordada directamente entre John Kerry y yo”. Zarif explicó que la propuesta original fue presentada por Rusia y Francia, pero Irán la rechazó porque era una “trampa legal” destinada a convertir el acuerdo nuclear en un entendimiento temporal e inestable.

Zarif agregó que “Rusia no buscaba el éxito del acuerdo nuclear porque creía que su éxito llevaría a Irán a retomar relaciones normales con la comunidad internacional, lo cual va en contra de sus intereses”.

Zarif describió el papel ruso en las negociaciones como “una mezcla de aparente cooperación y sabotaje encubierto”, y señaló que en las etapas finales, Moscú ejerció “presión política con un tono condescendiente para impedir la conclusión del acuerdo”, pero que “el acuerdo se firmó esa misma noche a pesar de la oposición rusa”, afirmó.

El exministro explicó que Moscú “había propuesto anteriormente la suspensión temporal de las resoluciones del Consejo de Seguridad con el fin de mantener la situación entre Irán y Occidente en un estado de guerra y paz”, y subrayó que este enfoque “sirve a los intereses de Rusia, que no desea una estabilidad total en las relaciones exteriores de Teherán”.