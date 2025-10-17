Las Fuerzas de Defensa de Israel frustran tres intentos de contrabando de armas desde Egipto mediante drones

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que frustraron tres intentos consecutivos de contrabando de armas y otros materiales desde Egipto hacia territorio israelí, utilizando drones para el transporte.

Durante la noche, las tropas israelíes detectaron y derribaron un dron que había cruzado la frontera, encontrando en su interior dos fusiles de asalto, según indicó el comunicado militar. Horas más tarde, en las primeras horas de la mañana, los soldados localizaron otros dos drones que también intentaban ingresar cargamentos ilícitos desde Egipto.

En uno de los casos, el dron transportaba fusiles adicionales, cargadores y munición, mientras que el segundo contenía otro tipo de contrabando que no fue especificado por las autoridades.

Las FDI señalaron que en el último año se han registrado numerosos intentos de contrabando de armas y drogas a través de la frontera egipcia, empleando drones como método de infiltración. El ejército mantiene un refuerzo de vigilancia en la zona, con sensores, patrullas y medios aéreos, para detectar de manera temprana estas incursiones.

Fuentes de seguridad israelíes advirtieron que las organizaciones criminales y redes terroristas de la región están intensificando el uso de tecnología comercial para operaciones transfronterizas, aprovechando la extensa y desértica frontera entre Israel y Egipto.