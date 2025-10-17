Inicio MEDIO ORIENTE Las Fuerzas de Defensa de Israel frustran tres intentos de contrabando de armas desde Egipto mediante drones

Las Fuerzas de Defensa de Israel frustran tres intentos de contrabando de armas desde Egipto mediante drones

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que frustraron tres intentos consecutivos de contrabando de armas y otros materiales desde Egipto hacia territorio israelí, utilizando drones para el transporte.

Durante la noche, las tropas israelíes detectaron y derribaron un dron que había cruzado la frontera, encontrando en su interior dos fusiles de asalto, según indicó el comunicado militar. Horas más tarde, en las primeras horas de la mañana, los soldados localizaron otros dos drones que también intentaban ingresar cargamentos ilícitos desde Egipto.

En uno de los casos, el dron transportaba fusiles adicionales, cargadores y munición, mientras que el segundo contenía otro tipo de contrabando que no fue especificado por las autoridades.

Las FDI señalaron que en el último año se han registrado numerosos intentos de contrabando de armas y drogas a través de la frontera egipcia, empleando drones como método de infiltración. El ejército mantiene un refuerzo de vigilancia en la zona, con sensores, patrullas y medios aéreos, para detectar de manera temprana estas incursiones.

Fuentes de seguridad israelíes advirtieron que las organizaciones criminales y redes terroristas de la región están intensificando el uso de tecnología comercial para operaciones transfronterizas, aprovechando la extensa y desértica frontera entre Israel y Egipto.

También te puede interesar

Katz ordena a las Fuerzas de Defensa de...

Hamás afirma que no puede entregar los cuerpos...

Israel bloqueará ingreso de equipos de rescate turcos...

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan infraestructura...

Israel ataca sitios subterráneos de almacenamiento de armas...

Israel: El ministro de Justicia propone un tribunal...

Los hutíes de Yemen confirman la muerte de...

Miles de personas despiden al soldado Tamir Nimrodi...

Israel y Egipto avanzan en la reapertura del...

Aniversario oficial de la Masacre del 7 de...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más