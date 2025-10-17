Trump espera una nueva expansión de los Acuerdos de Abraham y aboga por la adhesión de Arabia Saudita

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera una próxima ampliación de los Acuerdos de Abraham y manifestó su deseo de que Arabia Saudita se sume al pacto que normalizó las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes.

“Espero ver a Arabia Saudita unirse, y espero ver a otros también. Creo que cuando Arabia Saudita entre, todos entrarán”, dijo Trump en una entrevista emitida por Fox Business Network, destacando que una adhesión saudita podría generar un efecto dominó en la región.

Los Acuerdos de Abraham marcaron un cambio histórico en la política del Medio Oriente al establecer la normalización de vínculos diplomáticos entre Israel y varios países árabes, comenzando con los Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Los acuerdos fueron anunciados en agosto y septiembre de 2020 y firmados el 15 de septiembre de ese año en Washington D.C., con la mediación de Estados Unidos durante la primera administración Trump.

Los Emiratos Árabes Unidos y Baréin se convirtieron entonces en los primeros países árabes en reconocer oficialmente a Israel desde que Jordania lo hiciera en 1994. En los meses siguientes, Sudán y Marruecos también anunciaron su decisión de normalizar relaciones con Israel, aunque en el caso de Sudán el acuerdo aún no fue ratificado.

Durante su segundo mandato, Trump busca ampliar el alcance de los Acuerdos de Abraham a otros países de la región, incluidos Siria, Líbano y Arabia Saudita, con el objetivo de consolidar una nueva arquitectura de cooperación regional que, según la Casa Blanca, podría reducir la influencia de Irán y fomentar la estabilidad económica en el Medio Oriente.

Fuentes cercanas a las negociaciones señalan que Washington ha mantenido contactos con Riad en los últimos meses, centrados en la posibilidad de una normalización gradual que incluya garantías de seguridad, cooperación tecnológica y un marco de desarrollo energético conjunto con Estados Unidos e Israel.