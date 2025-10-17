Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: «Un espíritu libre, valiente y sensible»: Inbar Haiman, la última rehén femenina, descansa en paz.

The Jerusalem Post: Inbar Hayman, rehén fallecida en Gaza, recibe sepultura.

YNET: «Siento no haber estado allí para salvarte»: miles de personas lloran la muerte de la rehén Inbar Hayman en su último adiós.

Maariv: Un acontecimiento preocupante en el Norte: el Nuevo Ejército Sirio recibe «botín» turco avanzado.

Israel Hayom: ¿Quién será el próximo líder en Gaza?

