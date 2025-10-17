Katz ordena a las Fuerzas de Defensa de Israel colocar marcadores físicos a lo largo de la “Línea Amarilla” en Gaza

Itongadol.- El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que instruyó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a instalar marcadores físicos a lo largo de la llamada Línea Amarilla en la Franja de Gaza, el límite hasta el cual el ejército se replegó bajo los términos del actual alto el fuego. El objetivo, explicó, es que las fronteras de control militar sean visibles y claramente identificables.

Katz señaló que estos marcadores servirán como advertencia “a los terroristas de Hamás y a los residentes de Gaza de que cualquier intento de cruzar la línea será respondido con fuego”.

En los últimos días, las FDI abatieron a varios palestinos que, según el ejército, cruzaron la Línea Amarilla y representaban una amenaza para las tropas israelíes desplegadas en la zona.

La Línea Amarilla, trazada por mediadores internacionales, abarca más de la mitad del territorio de la Franja —alrededor del 53%—, aunque en la práctica las FDI no mantienen presencia terrestre constante en toda esa extensión. La mayoría de sus posiciones están ubicadas más cerca de la frontera con Israel.

Según los términos del acuerdo de cese de fuego, en fases futuras las FDI prevén replegarse aún más dentro del territorio israelí, reduciendo progresivamente su despliegue en Gaza.

De acuerdo con una imagen difundida por la oficina del ministro Katz, los marcadores que se colocarán en el terreno serán similares a los barriles azules que delimitan la Línea Azul, la frontera reconocida por Naciones Unidas entre Israel y el Líbano.

La decisión busca, según el Ministerio de Defensa, evitar nuevos incidentes y reforzar la estabilidad del alto el fuego mientras continúan las negociaciones sobre el futuro control de las zonas evacuadas.