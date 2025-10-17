Yosef-Haim Ohana, ex rehen liberado, convenció a sus captores de no dispararle en varias ocasiones: «No me maten, soy su escudo humano»

Itongadol.- Exrehén liberado tras casi dos años en cautiverio, Yosef-Haim Ohana relató a su familia que hubo momentos en los que tuvo que razonar con sus captores para salvar su vida, según publicó Channel 12 con declaraciones de sus padres.

Ohana, de 25 años, fue secuestrado en la masacre del festival Nova el 7 de octubre de 2023. Sus padres cuentan que, durante la detención, él llegó a hablar con sus captores en árabe, aprendiendo el idioma mientras estuvo retenido, y usó la comunicación y la lógica como herramientas de supervivencia. “Tuve que convencer a mis captores con razonamientos lógicos de por qué no les convenía matarme”, les dijo al regresar. “Me encontré a segundos de tener una bala en la cabeza en varias ocasiones”.

Su padre, el rabino Avi Ohana, relató a la cadena que Yosef-Haim apelaba a la conveniencia material de sus captores: “Esperá un segundo —antes de disparar—, ¿qué van a ganar con esto? El Estado de Israel les dará mucho por mí, recibirán mucho; soy su escudo humano”. En algunos episodios, admitió el rabino, los agresores reconocían que su argumento “tenía lógica”, pero aun así dejaban entrever que matar al rehén podría darles “más satisfacción”.

Además de los episodios de peligro inminente, Ohana soportó abuso físico y psicológico durante el cautiverio. Para no ser identificado como comandante de la Brigada Givati del Ejército israelí, ocultó su rango y contó a los captores una versión de que había sido brevemente reclutado y pronto licenciado, según la información difundida por Channel 12. Esa ocultación, sumada a su uso del idioma y a su capacidad para razonar bajo presión, sería lo que le permitió sobrevivir en múltiples ocasiones.

La historia de Ohana se suma a los relatos de otros liberados que describen tácticas de resistencia, apego a la fe, y formas improvisadas de supervivencia durante meses y años en condiciones extremas. Tras su liberación, los exrehénes están siendo atendidos por equipos médicos y psicológicos; sus testimonios empiezan ahora a formar parte del proceso de documentación y de apoyo a las familias, y reavivan el debate público sobre las secuelas físicas y mentales que dejará el cautiverio en quienes regresan.