Mamdani afirma que reconocerá a Israel “no como un Estado judío” y denunció “genocidio en Gaza” durante el debate por la alcaldía de Nueva York

Itongadol/Agencia AJN.- El principal candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró que, de ser elegido, reconocería a Israel, «pero no como un Estado judío», durante el debate por la alcaldía contra Andrew Cuomo y Curtis Sliwa, realizado el jueves por la noche.

Al ser consultado sobre la guerra de Gaza, Mamdani acusó a Israel de “genocidio” en repetidas ocasiones, a la vez que instó a Hamás a respetar el alto el fuego.

«Por supuesto que creo que [Hamás] debería deponer las armas. Pedir un alto el fuego significa un alto el fuego, lo que significa que todas las partes deben cesar el fuego y deponer las armas, y la razón por la que lo pedimos no es solo el fin del genocidio, sino también el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria», expresó, añadiendo que seguiría presionando para abordar «las condiciones que precedieron a esto, condiciones como la ocupación, el asedio y el apartheid».

«Quiero dejar muy claro que la ocupación es una referencia al derecho internacional y a su violación, algo que el Sr. Cuomo no tiene en cuenta desde que se unió al equipo de defensa legal de Benjamín Netanyahu durante este genocidio», dijo Mamdani.

Sin embargo, Cuomo cuestionó su declaración y señaló que Mamdani se ha negado a condenar el uso de la frase «globalizar la intifada».

«¿Por qué no condenaría a Hamás? ¿Por qué no condenaría a Hasan Piker?», preguntó Cuomo, refiriéndose al popular influencer que ha sido acusado repetidamente de antisemitismo, incluso por el congresista demócrata de Nueva York, Ritchie Torres.

Si bien Mamdani afirmó que los comentarios de Piker le parecían «objetables y reprobables», insistió en que se negaría a reconocer a Israel como un Estado explícitamente judío.

«He dicho una y otra vez que reconozco el derecho de Israel a existir», afirmó. «No reconocería el derecho a existir de ningún Estado con un sistema de jerarquía basado en la raza o la religión».

«Los judíos no confían en que vayas a estar ahí para ellos cuando sean víctimas de ataques antisemitas», le respondió Silwa.