Una multitud participa en el cortejo fúnebre de Inbar Haiman, la última mujer secuestrada en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Una multitud participa en la procesión fúnebre de la rehén asesinada Inbar Haiman, que se dirige desde Rishon Lezion hacia el cementerio de Petah Tikvah, mientras la gente se alinea en las rutas y puentes para darle el último adiós.

Haiman, de 27 años, fue asesinada en el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue trasladado a Gaza, donde permaneció hasta su regreso a Israel el miércoles por la noche.

La familia de Haiman solicitó que quienes participaran el cortejo fúnebre se vistieran de rosa, en honor al apodo de la estudiante de comunicación visual, «Pink».

Haiman fue la última mujer rehén retenida en Gaza y fue devuelta durante la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

Hayman tenía 27 años cuando fue asesinada. Las autoridades israelíes confirmaron su muerte a su familia en diciembre de 2023. Le sobreviven sus padres y un hermano.

Tras la liberación de casi todas las rehenes mujeres retenidas por Hamás durante las liberaciones de noviembre de 2023, Hayman una de las pocas que permaneció cautiva durante la mayor parte de la guerra.

A su regreso del cautiverio, el ejército declaró que podía revelar que Hayman había servido como comandante del Batallón Caracal, un grupo mixto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). “Nuestra Inbar sirvió como comandante del Batallón Caracal durante tres años. Te saludamos e invitamos a todo el pueblo a unirse a nosotros para honrarte, una heroína de Israel”, declaró su familia en un comunicado compartido a través del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.