Desde Miami, el ex secretario general de la AMIA comparó el derrumbe con lo vivido tras el atentado

Itongadol/AJN.- Desde Miami, el ex secretario general de la AMIA Mario Sobol expresó en diálogo con la Agencia AJN que la tragedia del derrumbe del edificio le transmitió “exactamente la misma situación” que se vivió en el atentado a la mutual judía, ocurrido en Buenos Aires en 1994, ya que corrió “un frío por el cuerpo” y vio el accionar de los bomberos pidiendo silencio para rescatar a los sobrevivientes, tal como ocurrió tras la voladura del edificio de la calle Pasteur.

“Confieso que me corría un frío por el cuerpo (al ver la tragedia de Miami), exactamente la misma situación que vivimos en la AMIA, los momentos en los que los bomberos pedían silencio me acordaba cuando estaba ahí en Pasteur esperando algún sonido, me representó algo tremendo”, confió el dirigente en declaraciones a la agencia de noticias AJN desde la ciudad estadounidense.

Sobol contó que viajó a Miami para “descansar unos días”, pero aclaró que este hecho le “cambió el ánimo”. “La recordación que me trajo lo de AMIA. Lamentablemente a tantos días todavía hay cientos de desaparecidos esperando que alguno aparezca con vida”, agregó.

“Es muy difícil, tampoco tuvieron mucha suerte, tuvieron muchos días de lluvia, tremendo como llovió y a lo mejor eso no ayudó. Ayer llegó la delegación israelí estamos esperando noticias todo el tiempo”, continuó.

Consultado sobre la repercusión que esta tragedia tuvo en el ámbito comunitario, Sobol indicó que “el mundo entero está hablando de aquel edificio respecto a su judeidad en el sentido de que era un lugar muy allegado a la comunidad”.

“Sí, es un barrio judío donde hay muchos negocios y restaurantes que son kosher y realmente era un edificio habitado por judíos, de los 150 desaparecidos creo que había al alrededor de 40 y algo pertenecientes a la comunidad judía”, señaló.

El dirigente argentino indicó que en Miami, las otras comunidades están haciendo colectas para ayudar a los damnificados . “Inclusive en el templo Emanuel que está cerca del lugar del accidente, hicieron un centro para recibir donaciones y demás. La comunidad judía junto varios de miles de dólares para ayudar a las familias”, destacó.

“La imagen que difiere de la Argentina es, lo que escuché hoy, no se ve a civiles comunes ayudando a sacar los escombros que fue la foto que tuvimos en Buenos Aires desgraciadamente cuando se produjo lo de la AMIA”, apuntó.

Sobol señaló que a diferencia de lo ocurrido en Buenos Aires, en Miami, desde el primer momento “estaba cerrada toda la zona, no podía ingresar absolutamente nadie, inclusive hubo un momento en el que la prensa requería estar más cerca y no los dejaron”. “La alcaldesa como el senador toda la gente de acá de Miami daba conferencia de prensa y ni la televisión pudo acercarse lo único que pudimos ver fue una vista aérea de un helicóptero sobrevolando de uno de los canales de televisión”, añadió.

Sobol describió el actual momento que se vive en Miami como de “mucho dolor”. “Es muy difícil poner en palabras, realmente es doloroso, familias enteras con chicos, las cosas que uno va escuchando me representan cada momento lo vivido y te digo realmente ayer intenté no escuchar nada porque me estaba haciendo mal realmente”, manifestó.

“Pobre gente que vino a descansar o gente que vivía muchos años en la zona tener semejante accidente. No hay palabras para esto, es un dolor muy fuerte. La AMIA ya tiene veintitantos años y el dolor sigue así que me imagino que esta gente va a atravesar exactamente lo mismo”, concluyó Sobol.