Chile: Boric se compromete a abrir una embajada en Ramallah

AJN/Itongadol.- El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció que su país abrirá una embajada en Ramallah, durante una fiesta de Navidad con palestinos en Santiago, el miércoles.

“Estoy de acuerdo en que las palabras de buena crianza no alcanzan y una de las decisiones que tenemos como gobierno, creo que no la habíamos hecho pública -me arriesgo con esto-, es que vamos a subir el nivel de la representación oficial del encargado de negocios que existe hoy y vamos a abrir una embajada durante nuestro gobierno para darle la representación correspondiente».

La relación entre el mundo judío y Boric pasa por momentos de tensión debido a sus declaraciones y actitudes contra Israel, rayanas en el antisemitismo.

El 15 de septiembre, Boric declinó reunirse con el embajador de Israel, Gil Artzyeli, cuando este ya se encontraba en el Palacio de la Moneda de Santiago para presentarle sus cartas credenciales, alterando el protocolo habitual a nivel diplomático.

«Hay un alboroto enorme en este momento en el Gobierno y en la Cancillería para ver cómo arreglan este problema», indicó un diplomático chileno.

Por otro lado, fuentes de la Comunidad Judía de Chile manifestaron que «no existe precedente en la historia de la CJC tan grave como este».

“Boric rehúsa nombrar la palabra ‘Israel’”, aseguró su presidente, Gerardo Gorodischer, luego del desaire y también se quejó: “Nunca tiene tiempo para recibirnos».

«Lo que Chile tiene en particular es que posee una enorme población palestina y el embate de esa población palestina tan grande termina siendo contra la comunidad por tener un embajador que al no estar en funciones no puede tener esa respuesta del Estado de Israel. El embajador Gil Artzyeli ha estado permanentemente al lado de la gente y de parlamentarios chileno-israelís desde que llegó el 18 de julio. A mucha gente le sorprendió la altura del embajador, su caballerosidad, su capacidad de entender lo ocurrido y aceptar las disculpas. Gil se sobrepuso en ese momento complicado y tuvo la resiliencia necesaria que fue muy valorada de forma transversal por la política y la gente en Chile. Absorbió el golpe y dijo respetuosamente que no había sido un día fácil pero siguió para adelante», explicó.

«En 2014, cuando a un rabino importante aquí en Chile, el capellán de la Moneda, le quería dar la ciudadanía por gracia hubo dos personas en la Cámara de Diputados que votaron que no; una fue él, el presidente Boric», recordó Gorodischer.

«La semana pasada tuvimos la Tefilá (oración) por Chile, con una maravillosa presencia de la ministra Ana Lya Uriarte, que fue muy bien recibida y como representante del Estado chileno tuvo palabras muy bellas hacia la comunidad, pero el presidente Boric no vino, mientras que sí va a todos los otros lugares», remarcó.

Finalmente, a 15 días del episodio y luego de una tensión diplomática sin precedentes, el representante israelí llegó a La Moneda junto a los embajadores de Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, República Checa y México -quienes también presentaron sus cartas credenciales- para concretar el trámite.

Junto al Presidente estaba la ministra de Relaciones Exteriores trasandina, Antonia Urrejola.

Sin embargo, en un evento realizado el viernes en la Casa de la Moneda, la sede del Gobierno chileno, Boric encendió las velas de la Fiesta de las Luminarias (Janucá), dando inicio a las celebraciones de la festividad judía.

Acompañaron al presidente, entre otros, Artzyeli, Urrejola, Gorodischer, la secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, y las ministras de Salud, Ximena Aguilera, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

También estuvieron presentes las ministras del Deporte, Alexandra Benado, y de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende; el presidente del Senado, Álvaro Elizalde; el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar; el capellán judío de La Moneda, Rab. Eduardo Waingortin, y la vicepresidenta de la Comunidad Judía de Chile, Ariela Agosin.