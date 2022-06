Avión iraní. Para la comunidad judía en la Argentina “reina la impunidad”

Itongadol.- El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, dialogó este viernes con la Agencia AJN de la situación del avión venezolano que se encuentra retenido en Argentina. “El mundo está en peligro por Irán, no específicamente Argentina. Hace pocas horas se conoció que Israel, a partir de informes de Inteligencia, cree que Irán está planeando ataques contra objetivos israelíes en todo el mundo. Pero como en nuestro país fuimos víctimas de dos atentados, hay que estar muy atentos a todo lo que esté pasando acá».

-Con este tema, ¿uno más uno es igual a dos? Es decir, atentado a la embajada, más atentado a la AMIA, más la muerte de Nisman, ¿es igual a que un avión iraní en Argentina es por terrorismo?

-Lo que tenemos en la agenda es seguir pidiendo justicia con la causa del atentado, de los dos atentados donde aún no están determinados los responsables. Para nosotros esta es la continuación de acciones terroristas que hace Irán en Argentina y en América Latina y que hemos denunciado ante el expediente porque creemos que se podría tratar de un posible delito. Siempre, como argentinos, debemos recordar y tener bien en claro que desde 2006, cuando entraron en vigencia las circulares rojas de interpol, Irán se ha negado sistemáticamente a responder los pedidos de la Justicia argentina. Las autoridades iraníes han demostrado no solo su desinterés absoluto para colaborar en el esclarecimiento del atentado, sino que se han burlado, han agraviado y desoído el llamado de la comunidad internacional para que cumpla con lo solicitado por la justicia argentina. Además, recordemos que los sospechosos ocuparon y ocupan altos cargos en ese país y han sido premiados con ascensos. Por eso la DAIA siempre pedirá que se investigue y se den explicaciones sobre lo que haga ese país en territorio argentino.

-El expediente de la DAIA ha generado que esto se movilice ¿Cómo se vive esto?

-Esta causa no hubiese tenido sostén jurídico si no era por la denuncia de la DAIA por las sospechas de la posible realización de un delito, para implicar cuál es el delito, pidiendo las medidas de prueba que hemos solicitado.

Además de eso, hemos logrado el impulso fiscal que hasta ese momento, por el Habeas Corpus que se había presentado el domingo y fue rechazado por el juez, la fiscalía había entendido que no tenía trascendencia. A raíz de la presentación de la DAIA, lo que hizo la fiscalía es disponer medidas de prueba para dar certeza de qué es lo que está pasando. Porque podrían no coincidir los manifiestos, podría no coincidir la carga, podrían no coincidir los tripulantes, podría no tratarse solo de un vuelo comercial de carga y, además, varios de los tripulantes podrían estar integrando las fuerzas de un Estado terrorista

-¿Estamos frente a un peligro por el antecedente que tiene la Argentina?

-El mundo está en peligro por Irán, no específicamente Argentina. Hace pocas horas se conoció que Israel, a partir de informes de Inteligencia, cree que Irán está planeando ataques contra objetivos israelíes en todo el mundo. Pero como en nuestro país fuimos víctimas de dos atentados, hay que estar muy atentos a todo lo que esté pasando acá. En Argentina reina la impunidad porque no hay justicia en los atentados ocurridos en 1992 y 1994. Por esta razón tenemos alertas tempranas que otras comunidades no tienen, ya que hemos sido víctimas de dos atentados terroristas que fueron los más importantes del siglo 20.

-El mundo entero habla de la comunidad judía argentina como una de las más importantes del mundo ¿Qué significa, desde tu puesto como presidente de la DAIA, tener que representar y cuidar esta comunidad?

-Yo tengo un puesto funcional, pero lo que hacemos es un mérito de la lucha de todos. Es mérito de todos defender la dignidad y hacer de Argentina un país posible para convivir y con justicia.

-En estos momentos Jorge Knoblovits es presidente de la DAIA, pero Knoblovits es el secretario general del Congreso Judío. ¿Cómo está funcionando este clerin judío internacional frente a esto, sumado a tu cargo y tu rol?

-Las comunidades judías de América Latina están muy en sintonía recibiendo y pidiendo información, porque el terrorismo y la presencia de Irán en América Latina es importante y entonces es necesario que estemos todos atentos. Pero también el Congreso Judío Mundial tiene presencia y está informado permanentemente de lo que pasa. Hasta organizaciones como la… que es un socio histórico en la misión con la DAIA, hoy está brindando su apoyo en este proceso de investigación. La verdad es que creo que está tomando un curso correcto y la causa hoy sigue viva porque la comunidad judía ha denunciado que la credibilidad de la Argentina en materia de controles está dañada y que hay que resguardarla. Para eso estamos pidiendo que la justicia accione.

-Por fuera de la justicia, hay algún vínculo con el Gobierno sobre este tema.

-No, ni hemos levantado el teléfono ni nos han llamado. De ninguna manera. Nosotros lo que estamos haciendo es todo a través del proceso del expediente judicial. Eso no quiere decir que no suceda en los próximos días y que por supuesto estamos abiertos a que suceda, con las respuestas adecuadas.

-Israel está preocupado por secuestros de israelíes en Medio Oriente por parte de iraníes. Hay casos en Turquía en las últimas horas por la presencia iraní en ese país. Muy en off circula que hombres iraníes también llegaron en este avión para quedarse en Latinoamérica e inquieta, futuros y posibles secuestros. ¿Hay alguna información sobre esto?

-Es lo que estamos investigando, porque todo lo que es el terrorismo es imprevisible. Por lo cual, nosotros estamos tratando de dar un paso adelante y pensar qué puede haber pasado con ese avión. Por supuesto que las noticias del mundo siempre tienen a Irán en el centro del mal, pero estamos muy atentos a lo que pasa en Israel y lo que está denunciando en Turquía. Se trata de un mundo cada vez más antisemita, donde todos tenemos que tener más herramientas para cuidar la vida de los judíos en todas partes.

-¿Nos miden? ¿Nos provocan?

-Hay algo que puede funcionar de la siguiente manera. Prueba y error. Fotógrafos de hace años detenidos, porque venían con un propósito claramente de espionaje, de determinar cómo funcionaban las alertas. Dos iraníes hace dos semanas fueron detenidos en el sur, también con pasaportes falsos. Vuelos de Irán que aterrizaban hace un mes en Ciudad del Este, que es cuna del narco-terrorismo. Todo esto lo que pretende es ver cómo funcionan los países víctimas del terrorismo. Si funcionan los sistemas de alerta de seguridad, si reaccionan los sistemas de alerta jurídica y si reaccionan los sistemas de alerta política.

-Circuló hace pocas horas una foto de Israel, donde se llamó a las personas encargadas de la seguridad de las instituciones israelíes en todo el mundo. ¿Has recibido alguna alerta, más allá del avión?

-No. El DAC, que depende de la DAIA, está hora a hora monitoreando las situaciones que estamos registrando y auditando siempre con nuestros elementos.

-¿Estás tranquilo?

-Sí, estoy tranquilo, porque estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Absolutamente.