Argentinos bajo fuego en Israel: “Nunca pasó algo así”

Agencia AJN.- Desde ayer a la tarde, Israel recibió más de mil misiles que fueron lanzados desde la Franja de Gaza, 130 de ellos contra el área de Tel Aviv. Unos 100.000 argentinos viven actualmente en el Estado hebreo y la Agencia AJN dialogó con tres de ellos para conocer el testimonio en primera persona de lo que significa vivir bajo fuego.

Perla Roisman

Personal de la embajada de Argentina en Israel, con sede en Tel Aviv

“Trabajo en la Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina en Israel. Vivo hace 20 años, en la localidad de Even Yehuda. Es un poblado chico, cerca de Netanya. Es la segunda vez que tenemos sirenas acá, en esta oportunidad dos veces con diferencia de pocos minutos entre una y otra. Tenemos una casa que tiene una habitación protegida, antibombas”, expresó Roisman.

“La sensación no es de miedo. Es una sensación rara, porque a pesar de todo, uno se siente protegido. Pero se siente bronca, porque uno no puede entender cómo un país como Israel, un país soberano con la capacidad militar, económica, social y política que tiene, se ve de repente azotado por cientos de cohetes y bombas sobre la población civil, por parte de una organización terrorista. No podría pasar en ningún otro país del mundo. Ningún país lo aceptaría. Pero, a pesar de todo, uno acá se siente seguro.”

Kike Rosenburt

Se encarga de ayudar a nuevos inmigrantes a integrarse en la sociedad israelí

“Desde Modi’in, en las últimas 24 horas vimos que en Israel cayeron más de 600 misiles. Ayer empezó con las amenazas de Hamás y fueron realmente concretadas. Primero en Jerusalem y después en alrededores de Gaza, donde en varios Kibutzim conocidos, donde viven argentinos, estuvieron realmente en el refugio todo el día. Acá en Modi’in sonó la alarma a las 21.15 por misiles que cayeron por la zona y en toda la parte de Gush Dan, del centro del país, también entraron en los refugio”, destacó.

“Estamos hablando de que hay una población estimada de entre 80 y 100 mil argentinos en Israel. La gran mayoría tuvo que entrar en refugios. Por ahora la gente del norte del país no. Sin embargo, también ayer hubo muchas manifestaciones por parte de israelíes y palestinos, y el clima está bastante caldeado. Esperemos que se tranquilice pronto. Mañana se suspendieron las clases. Esperamos que mañana podamos estar más tranquilos y se empiece a negociar (el cese al fuego). El ejército, el ministerio de Educación y el de Absorción da directivas en todos los idiomas, incluido en español, para que la gente que no entiende pueda también saber cómo actuar en estos momentos”, explicó Rosenburt.

Danny Moljo

Periodista

“Yo vivo en Holon, donde cayeron varios misiles y uno pegó directamente sobre un colectivo, que se incendió. Tres personas resultaron heridas, entre ellas una nena de 5 años, todos están en el hospital. Esta noche en Rishon Lezion, una ciudad que está al lado de Holon, también cayeron varios misiles y una mujer lamentablemente perdió la vida”, informó.

“Creo que acá en Israel, por lo pronto, nunca antes se vivió una noche así, con tantos misiles cayendo de un saque en el centro del país. Hamás y la Yihad prometieron que iban a tirar hoy a las 9 de la noche y durante media hora tuvimos que dejar la casa, tuvimos que ir a las escaleras para cubrirnos. Fue terrible, nunca pasó una cosa así. Lamentablemente cayeron más de mil misiles en Israel desde que comenzó ayer a las 6 de la tarde”, afirmó Moljo.