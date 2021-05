ISRAEL: UN MUERTO Y TRES HERIDOS POR MISIL ANTITANQUE DISPARADO DESDE LA FRANJA DE GAZA

Itongadol.- por Fernando Olschansky, para AJN (desde Israel) Un joven falleció y otros tres resultaron heridos de gravedad este miércoles en la frontera con Gaza por el disparo de un misil antitanque realizado por el palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en la región de Netiv Haasara.

Tras el ataque Hamás comenzó con un lanzamiento masivo de proyectiles, mientras se realizaban las tareas de primeros auxilios y traslado al hospital. Posteriormente se disparó un misil Kornet contras las tropas que llegaron al lugar. Los heridos fueron evacuados bajo fuego al centro de salud Barzilai.

Minutas más tarde medios palestinos informaron que Israel atacó una vivienda en el barrio Sheikh Radwan, en Gaza. Previamente se había informado de cuatro muertos en un ataque a un vehículo por parte de la Fuerza Aérea de Israel.

Esta noche fueron disparados al menos 300 cohetes desde Gaza hacia la zona centro de Israel, Shfela y el sur del país. Khalil de 52 años y Nadin Awad de 16 fallecieron producto de un impacto directo en un hogar en Kfar Dhemmesh, ubicado en las cercanias de Lod. Un equipo del Magen David Adom- el servicio de emergencias médicas de Israel- que llegó al lugar los trasladó en grave estado al hospital y pese a los intentos debieron determinar la muerte de ambos. El día de ayer falleció Nela Gurvitz, de 52 años, residente de la ciudad de Ashkelon. Su marido resultó herido y se encuentra hospitalizado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) continúan atacando objetivos en la Franja de Gaza en el marco de la operación que se dio a llamar “Guardián de Muros”. En una acción coordinada con el servicio de seguridad general se eliminó dos miembros de la inteligencia del palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Hassan Kaugi, jefe del Departmento de Seguridad e Inteligencia, y vicejefe Wail Issa, jefe de Contraespionaje.

Update_ 11:30 am|| MOH-Gaza|| 43 Palestinians were killed, including 13 children & 3 women, and 296 injured due to the Israeli aggression on Gaza Strip. #GazaUnderAttack

