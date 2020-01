Argentina recordó a las víctimas del Holocausto con un acto en la Cancillería

Itongadol/AJN.- El canciller argentino, Felipe Solá, encabezó el acto de conmemoración del Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto, coincidente con el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi Auschwitz – Birkenau por parte del Ejército Rojo en el año 1945.

La ceremonia se realizó en el Palacio San Martín y fue organizada por el Capítulo Argentino de la la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto que integran los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación, y Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto a organizaciones de la sociedad civil.

“Debemos estar prevenidos de la naturalización de las conductas discriminatorias; no acostumbrarse nunca a lo que no puede nunca uno acostumbrarse; no aceptar nunca lo que es absolutamente inaceptable”, aseveró Solá al presidir en el Palacio San Martín el acto por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Asimismo el ministro de Relaciones Exteriores expresó su “emoción y orgullo” por la participación destacada de sobrevivientes del Holocausto que viven en la Argentina. Acompañados por sus familiares, seis de ellos realizaron el encendido de las velas para recordar y honrar a las víctimas y también a quienes lograron escapar del horror y dar testimonio de él en todo el mundo.

El acto se inició con un mensaje alusivo del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, el encendido por parte de sobrevivientes de la Shoá de un candelabro en memoria de las víctimas de la Shoá y el nazismo, a los que se honró con un minuto de silencio.

Luego se agradeció a quienes colaboraron en la organización del acto: DAIA, AMIA, Museo de la Shoá, entre otros.

En su mensaje, Solá sostuvo que «el horror tiene muchas facetas, pero es siempre horror». «Hay alguno que conocemos los argentinos, y yo diría que al horror de los seis millones se le agrega el horror de la Argentina, el horror de la naturalización del asesinato masivo. Seguramente millones de personas naturalizaron eso, sabían que ocurría aunque no podían detenerlo; el horror también de la sistematización, de la tecnología”

Solá menciono que las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki también fueron actos horrorosos, pero que tuvieron el sentido de que fueron arrojadas según explico el presidente de los Estados Unidos, Truman, para que concluyera la Segunda Guerra Mundial, mientras que el horror de la Shoá fue ejecutado por los nazis solamente porque las víctimas eran judías.

En otro momento de su discurso, el canciller expresó que tanto el presidente Alberto Fernández como la Vicepresidenta están comprometidos en esclarecer lo ocurrido tanto en el atentado a la Embajada de Israel como a la AMIA, y que en la entrevista que el presidente mantuvo con con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le solicitó que le haga conocer todo lo que Israel conoce al respecto.

Justamente en este marco, Solá también se refirió a la reciente participación de Fernández en el V Foro Mundial del Holocausto que se realizó recientemente en Jerusalem, donde fue el único presidente latinoamericano presente.

A continuación el vicepresidente de la DAIA, David Stalman, afirmó que «el plan sistemático de exterminio de los nazis tuvo como objetivo hacer desaparecer al pueblo judío. «Casi lo logra ya que asesinaron a dos tercios de los judíos de Europa, seis millones de víctimas que si no las recordamos, y hacemos ese esfuerzo cotidianamente, dejan de estar vivos en nosotros y vuelven a morir», añadió.

«Este es el legado a las futuras generaciones para que recuerden y hagan todo lo que este a su alcance para que no se repita una tragedia tan dolorosa”, aseveró Stalman, quien también se refirió a que se observan situaciones parecidas a “las décadas del ’20 y del ’30 que fueron la antesala de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoá». «Nos preocupan las situaciones que hoy se sufren en Europa, Estados Unidos, y otros países. Ya lo vivimos y sabemos como terminan. El Holocausto fue la consecuencia de la prepotencia, de los discursos del odio y el prejuicio”, señaló.

Stalman también manifestó que “reconocen y valoran la presencia del Presidente Alberto Fernández en representación de los argentinos en el Foro de Recordación de Holocausto y contra el antisemitismo” que se efectuó en Jerusalem, a la vez que recordó que la DAIA seguirá cumpliendo con su misión de denunciar y combatir toda forma de antisemitismo y segregación.

Diana Diament, en representación del ICUF se refirió a la necesidad educar a los jóvenes sobre lo ocurrido, pues la actual generación es la responsable de hacerlo.

La sobreviviente de la Shoá y miembro de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Sara Rus brindó su testimonio que incluyó tanto sus vivencias durante la Shoá, como luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial llegó a la Argentina, país que en ese entonces impedía el ingreso de personas desplazadas, es decir judíos, junto a su madre y su marido. Además se refirió a lo ocurrido a partir del 15 de julio de 1977, cuando su hijo Daniel, no regresó a su casa luego de salir de su trabajo, recordando como conoció a otros padres cuyos hijos también habían “desaparecido” y que en esos momentos los únicos que los acompañaron fueron el rabino Marshall Meyer, el periodista Hernán Schiller y Robert Cox del Buenos Aires Herald.

“En este momento pertenezco a la Organización Madre de Plaza de Mayo línea fundadora, sabemos que nuestros hijos no van a volver pero la lucha continúa, también soy miembro del Museo del Holocausto donde trabajamos juntos por la trasmisión de nuestra historia. Este nuevo Museo del que estoy tremendamente orgullosa es la muestra de lo que un grupo de valiosos profesionales pudo lograr, e invito a todos los argentinos y extranjeros a conocerlo y recorrerlo”, completó Rus.

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, le solicitó a Sara Rus su autorización para incluir su testimonio en el Plan Nacional de Lectura porque consideró “que su lectura y su multiplicación es un ejercicio de una memoria viva que debe estar presente en toda nuestra sociedad”.

Trotta saludó a los sobrevivientes de distintas generaciones que estaban presente y afirmó que “junto a ellos mantenemos viva la memoria colectiva del Holocausto, ese infierno que existió en nuestra tierra, con el horizonte que no se vuelva a repetir, así como con un compromiso de trasmisión y puesta de educación al servicio de la memoria”.

“Esta conmemoración nos encuentra evocando y haciendo presente la memoria de que hace 75 años fuimos liberados todos. Fuimos porque de esa manera lo inclusivo y colectivo porque esos campos de exterminio, en esos campos de concentración estaba aprisionada toda la humanidad”, enfatizó el funcionario.

En este contexto, el ministro apuntó que las Naciones Unidas establecieron que este año la conmemoración debía centrarse en la educación y en la justicia global. “La memoria del Holocausto resuena en nuestro país porque entre otras cuestiones la vincula con nuestra propia experiencia del terrorismo de Estado llevado a cabo por la última dictadura cívico-militar», apuntó.

Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, sostuvo que con este acto se ratifica «el compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo, y toda forma de intolerancia y discriminación». «Es fundamental destacar el valor de la memoria permanente porque nos obliga a estar atentos para que esto no se repita y no haya horrores mundiales”, señaló.

“Holocausto, genocidio, exterminio, son términos que no alcanzan para describir el sufrimiento de millones de personas que desde principios de la década del ’30 soportaron el antisemitismo nazi y desde el comienzo de los años ’40 padecieron tormentos impensados cuyas consecuencias no cesarán jamás. Quiero decirles a todos los sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas de la barbarie nazi que desde nuestra gestión nos comprometemos simplemente, humildemente a aprender, a recordar y a seguir trabajando en la construcción de la memoria colectiva como herramienta necesaria e indispensable para prevenir y contrarrestar toda forma de violencia contra la humanidad”, completó.

Al acto asistieron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; la titular del INADI, Victoria Donda, el encargado de negocios de la Embajada de Israel en Argentina, Ronen Krausz, la cónsul de Israel en la Argentina, Yael Nahir; el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, el vicepresidente del Museo del Holocausto, Guillemo Yanco, acompañados por miembros de las respectivas conducciones de dichas instituciones, Claudio Avruj, los rabinos Daniel Goldman y Baruj Plavnik, Ariel Gelblung, representante del Centro Wiesenthal para América Latina.