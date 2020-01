Se fornaliza la acusación contra Netanyahu y se convierte en el primer jefe de Estado israelí llevado a la justicia

Itongadol.- El asesor letrado del Gobierno Avichai Mandelblit presentó hoy la acusación contra el primer ministro Benjamin Netanyahu por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza ante el Tribunal de Distrito de Jerusalem.

«La acusación fue presentada hace poco tiempo … como lo exige la ley», dijo la oficina de Mandelblit.

Es la primera vez en la historia de Israel que un primer ministro en servicio enfrentará cargos criminales, arrojando una gran sombra sobre Netanyahu, el primer ministro en servicio más antiguo de Israel, su legado y sus continuos intentos de permanecer en el poder.

Según el texto de la acusación, publicado por el Ministerio de Justicia en noviembre, Netanyahu está acusado de fraude y abuso de confianza en los casos 1000 y 2000, y soborno, fraude y abuso de confianza en el caso 4000.

La presentación de los cargos se produjo horas después de que Netanyahu anunciara que retiraba su solicitud de inmunidad parlamentaria de la acusación pendiente en los casos de corrupción en su contra.

El anuncio de Netanyahu se produjo horas antes de que la Knesset formara un comité para debatir, y casi con toda seguridad rechazar, su solicitud de inmunidad.

En una publicación de Facebook, el primer ministro denunció el «circo de inmunidad» que tenía lugar mientras estaba en Washington en una «misión histórica».

«Durante este tiempo fatídico para el pueblo de Israel, mientras estoy en los Estados Unidos en una misión histórica para dar forma a las fronteras permanentes de Israel y garantizar nuestra seguridad para las generaciones futuras, se espera que comience otro episodio de la Knesset en el circo de inmunidad», dijo el primer ministro. escribió

«Dado que no se me dio el debido proceso, porque se pisotearon todas las reglas de la Knesset, y como los resultados del procedimiento fueron dictados previamente sin una discusión adecuada, decidí no permitir que este juego sucio continuara», agregó Netanyahu.

El texto de la publicación de Netanyahu en Facebook se incluyó en la carta oficial enviada por sus abogados al presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, solicitando que retire la oferta de inmunidad.

La fecha para la discusión plenaria del martes se fijó antes de que el primer ministro anunciara que viajaría a Washington para la presentación del tan esperado plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.