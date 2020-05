Alberto Fernández: “Israel trabajó muy bien” contra el coronavirus

Itongadol/Agencia AJN.- Luego de una conversación telefónica que mantuvo ayer con el primer ministro Benjamín Netanyahu, el presidente argentino, Alberto Fernández, destacó que “cuando uno mira los resultados de Israel, se ve que trabajó muy bien” para contener la pandemia del coronavirus.

Fernández llamó al líder israelí para felicitarlo por haber podido conformar un gobierno de unidad, pero además dialogaron sobre la lucha contra el COVID-19.

“Tuve una charla larga con Netanyahu. Él me habló de que veía muy interesado lo que habíamos hecho en Argentina, cómo habíamos logrado controlar el coronavirus, y yo le conté que también seguía la experiencia de Israel”, destacó el jefe de Estado argentino en una entrevista con el periodista Juan Amorín de C5N.

“Yo me doy cuenta de que no todos los líderes comprenden cabalmente el riesgo de la pandemia. Él (Netanyahu) me hablaba de que si bien ahora sentía que la situación más o menos la había contenido, su mayor temor era que viniera una segunda ola, como pasó con la gripe española”, subrayó Fernández.

“Yo lo escuchaba a Netanyahu, que está tan lejos de la Argentina, y notaba cómo él ya estaba visualizando un riesgo que muchos de nosotros quizás dejamos de sentir. El riesgo está muy cerca”, agregó.

Además, resaltó el hecho de que “Israel tuvo pocos muertos y cuando uno mira los resultados se ve que trabajó muy bien”.

Ambos líderes mantienen una buena relación desde el viaje del mandatario argentino a Israel para participar en el Foro Mundial del Holocausto, realizado en enero de este año. Fue la primera visita oficial de Fernández como presidente, tras asumir en diciembre de 2019.

En aquella ocasión, el presidente argentino junto a la primera dama Fabiola Yáñez mantuvieron una cena con Netanyahu, en su residencia en Jerusalem.