Darío Werthein felicitó a Robert Singer por asumir como nuevo Presidente del Consejo de Administración de ORT Mundial

Itongadol.- El empresario Darío Werthein, ex Chair of the Board of Trustees de ORT Mundial, felicitó a Robert Singer por asumir como nuevo Presidente del Consejo de Administración de la institución.

“Mi más sincera felicitación para Robert Singer, un viejo conocido de ORT Mundial y de las ligas políticas del mundo judío. Espero que sea con el mayor de los éxitos en esta nueva gestión y que lleve a ORT Mundial a lugares y conquistas en la educación y la tecnología como ninguna otra organización”, expresó Werthein en diálogo con ItonGadol.

Singer ocupará el lugar en el que se desempeñó Werthein, donde terminó una exitosa gestión ampliando la red mundial y desarrollando con Scholas y el Papa Francisco un programa mundial con cuatro encuentros internacionales, en Roma, Jerusalem, Buenos Aires y México.

El inicio de la colaboración entre Scholas y ORT Mundial se dio en octubre de 2017 cuando en la sede Vaticana de Scholas y en presencia del Papa Francisco, José María del Corral y Darío Werthein se comprometieron a reunir jóvenes de todo el mundo, de diferentes religiones y entornos socioeconómicos para participar en un diálogo abierto, significativo y multicultural.

Singer es uno de los líderes de la comunidad judía de mayor experiencia en el mundo, con más de 30 años en actividad. Como parte de las iniciativas educativas, fue cofundador del programa Naalé, que lleva a los jóvenes a Israel para estudiar, y es cofundador del programa Hephzibah.