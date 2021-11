Evento Anual del Keren Kayemet Leisrael por sus 120 años

Itongadol.- El día de ayer 18 de noviembre, el Keren Kayemet Leisrael celebró sus 120 de años de trabajo en las instalaciones del Teatro Coliseo, Buenos Aires. El evento conto con la participación del show del actor Martin Bossi.

Además de las autoridades locales del KKL, lideradas por su presidente, Hernán Hilu, el acto contó con la presencia de la embajadora del Estado de Israel Galit Ronen y los embajadores de Emiratos Árabes Unidos y Marruecos de Saeed Abdulla Saif Joula Alqemzi y Fares Yassir, respectivamente; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; el presidente de la OSA, Demián Stratievsky; el representante de CUJA, Paul Rosenberg, y numerosos miembros directivos de las instituciones comunitarias judías

Luego de un corto video institucional y un baile acrobático a cargo de Lautaro Cuenca, fue invitada a saludar a los presentes la embajadora Galit Ronen, quien manifestó “Estoy muy feliz de estar aquí, con ustedes. No sé si recuerdan, hace dos años, yo acababa de llegar y este fue el primer evento en el que hablé públicamente como embajadora del Estado de Israel en la Argentina, y después cambió el mundo, pero con el Keren Kayemet, aún en la pandemia, hemos hecho varias actividades, seguimos plantando árboles”, también resaltó que los temas que hoy se están planteando sobre el cuidado del medio ambiente el KKL bien llevándolos a cabo desde sus inicios, y que lo que se está celebrando son los primeros 120 años del KKL, al que seguirán muchísimos más. También recordó que cuando nació “mis padres plantaron árboles en mi nombre”, y ahora ella está “regalando árboles a gente cuando nacen sus hijos; creo que plantar un árbol es pensar en nuestros hijos, pensar en el futuro y eso es lo que hace el KKL, pensar en el futuro mejorando el presente”

Posteriormente saludó, desde Israel, el ex presidente del KKL Argentina, Ulises Teitelbaum, y a continuación lo hizo el vicepresidente mundial del KKL, Hernán Feldman, quien entre otros conceptos expresó que la tarea del KKL, en lo relacionado con el cambio climático, es más actual que nunca y que el KKL mantiene “su compromiso de apoyar la continuidad de la vida judía en las comunidades de todo el mundo y su lucha por un mundo mejor, lo ponen en el centro de la vida judía” También participó el responsable del departamento de Juventud y Segunda Generación de la Organización Sionista Mundial, Sergio Edelstein.

El presidente del Keren Kayemet Leisrael, Hernán Hilu, y el presidente honorario del KKL Argentina, Adolfo Filarent, hicieron entrega de un reconocimiento a Julio Camsen, un dirigente voluntario mendocino, por su permanente ayuda a todas las iniciativas judías comunitarias, tanto locales como internacionales.

El presidente Hernan Hilu, al dirigirse a los presentes manifestó que se sentía feliz y emocionado, y levantando un pushke, una de las clásicas alcancías azules y blancas del KKL, afirmó “aquí comenzó todo, la primera red social de 120 años, empieza el concepto de trabajar juntos para armar el Estado de Israel, cuando éramos chiquitos poníamos unas monedas, unos pesos, eso pasaba en todo el planeta, se juntaba y se trabaja la tierra de Israel·”. Refiriéndose específicamente a lo realizado en la Argentina explicó “es el trabajo de un grupo de personas por lo que quería reconocer, agradecer a las personas que me acompañaron y que dejaron que los acompañe en estos tres años de liderazgo, al staff del KKL, a la Comisión Directiva; fue un honor y un privilegio para mí”, para luego mencionar algunos de los proyectos llevados a cabo, destacando el de ayudar para lograr que una comunidad indígena, de 4.000 personas, de la provincia de Tucumán, pudieran acceder al agua, la de “Los Quilmes”.

Además, Hilu le comentó a Iton Gadol que “siempre me interesó la filantropía y enseñarles a las personas a ayudar”, sobre sus sensaciones al culminar su gestión como presidente del KKL explicó “Estoy muy feliz, satisfecho, disfruté mucho mi rol de presidente, de acompañar a una Comisión Directiva y que la Comisión Directiva me acompañé”. Respecto a la labor realizada comentó que lo primero que hicieron “fue tratar de entender cono está la marca KKL en internet y en el público joven, hicimos un estudio, entrevistamos a muchas personas de Argentina y otros países, y a partir de ese desfasaje empezamos a trabajar y creo que hoy logramos posicionar un polo más, no sé si suficiente pero bastante, al Keren Kayemet en un público joven.

El actor Martín Bossi, por su parte, nos reconoció que acepto participar del evento anual del KKL porque es una buena causa. También nos dijo que no conoce el Estado de Israel, y que se “Considera un ciudadano del mundo” y como el Covid es una tragedia que afectó a todo el mundo “el espectáculo que presentaba era una catarsis colectiva” sobre lo ocurrido.

Frente a una sala colmada, Martín Bossi realizó su espectáculo mechando canciones y gags relacionados con la pandemia con algunos hechos puntuales de la historia del KKL.

Culminado el show, el presidente del Keren Kayemet Leisrael, Hernán Hilu, acompañado por la embajadora Galit Ronen, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits y el representante de CUJA, Paul Rosenberg, le hicieron entrega a Martín Bossi del certificado de que el KKL había plantado Jaí, 18, árboles en su nombre en uno de los bosques israelíes, lo que fue agradecido por el actor.