Zelensky celebró la orden judicial israelí de eliminar el tope de entrada de refugiados ucranianos

Itongadol/AJN.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró la decisión del Tribunal Superior de eliminar la cuota de Israel para la entrada de refugiados ucranianos.

El tribunal anuló una decisión del gobierno de restringir el número de refugiados no judíos que huyen de la guerra rusa a solo 5.000.

“¡El Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos es exactamente lo que distingue a una verdadera democracia desarrollada!”, twitteó Zelensky.

El Tribunal Superior de Justicia anuló el domingo las órdenes de la ministra del Interior, Ayelet Shaked, de limitar el número de refugiados ucranianos que huyen de la guerra a los que se les permite ingresar al país.

Miles de ucranianos llegaron a Israel a raíz de la invasión rusa de su país en febrero.

Según las regulaciones existentes, los ucranianos no necesitan visa para una visita de hasta tres meses a Israel. En marzo, Shaked dijo que Israel permitiría permanecer en el país a unos 20.000 ucranianos que tenían visas de turista o estaban ilegalmente en el país antes de la invasión rusa. También dijo que Israel otorgaría visas a otros 5.000 refugiados que no califican automáticamente para la inmigración a Israel según la Ley de Retorno, que permite que cualquier persona que tenga un padre o abuelo judío reciba la ciudadanía israelí.

Shaked también introdujo el requisito de que los ucranianos completen un formulario de solicitud en línea incluso antes de salir de su hogar y dirigirse a Israel.

Al fallar a favor de una petición contra la cuota de Shaked, el tribunal rechazó la afirmación general del Estado de que aquellos que llegan con la visa de tres meses se quedarían más tiempo de lo permitido y señaló cifras que muestran que desde que estalló la guerra, 4.409 ucranianos que ingresaron a Israel había salido el 8 de mayo.

También señaló que la redacción de las regulaciones existentes, según las cuales los ucranianos no necesitan visa, no menciona ninguna circunstancia especial bajo la cual las reglas no se aplicarían. También dijo que cambiar las regulaciones requeriría la participación de los comités de la Knesset (Parlamento).

Sin embargo, el tribunal aclaró que su fallo no resta valor a la autoridad de la ministra del Interior para decidir quién puede ingresar al país, de acuerdo con las disposiciones de la ley, ni a su derecho a denegar la entrada al país a los ciudadanos ucranianos de forma individual a su discreción.