Yemen: Israel bombardea la capital tras reiterados ataques de los terroristas hutíes

Itongadol/Agencia AJN.- La Fuerza Aérea israelí llevó a cabo ataques en Saná, la capital de Yemen, tras reiterados ataques de los terroristas hutíes apoyados por Irán.

«Prometimos más ataques y hoy le hemos asestado otro doloroso golpe a la organización terrorista hutí en Yemen», afirmó el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) acaban de atacar Saná y otros lugares de Yemen, apuntando a campamentos militares dirigidos por agentes hutíes, incluido el aparato de propaganda hutí”, dijo.

«El largo brazo del Estado de Israel alcanzará y atacará al terrorismo dondequiera que exista y desde dondequiera que represente una amenaza para nuestros ciudadanos», añadió Katz.

En los últimos días, los terroristas hutíes atacaron Israel con misiles y drones, la mayoría de los cuales fue interceptada.

Los terroristas hutíes afirmaron que sus defensas aéreas están atacando a aviones israelíes que están bombardeando su país.

Ayer, un misil balístico y un dron disparados desde Yemen por los terroristas hutíes apoyados por Irán fueron interceptados por las defensas aéreas israelíes, dijo el Ejército. No hubo informes de impactos o lesiones.

En el primer caso sonaron las sirenas en el área de Jerusalem y en localidades del sur de la Margen Occidental y cercanas al mar Muerto.

En el segundo no se activaron porque no había peligro para la población, tal como indica el protocolo.

En cambio, otro avión no tripulado lanzado por los terroristas hutíes eludió el domingo las defensas aéreas israelíes y se estrelló contra la terminal de pasajeros del aeropuerto de Ramon, en la ciudad meridional de Eilat.

Como consecuencia del impacto y la metralla de la explosión, un hombre de 63 años resultó levemente herido, informó el Servicio Nacional de Emergencias de Israel (Magen David Adom, MDA)

Junto con una mujer que se cayó mientras escapaba del lugar, fueron trasladados al centro médico Yoseftal de Eilat para recibir tratamiento. Además, otras personas necesitaron tratamiento por ansiedad aguda.

Desde el 18 de marzo, cuando las Israel reanudó su ofensiva contra la organización terrorista palestina Hamás en la Franja de Gaza, los hutíes han lanzado 81 misiles balísticos y al menos 35 aviones no tripulados contra Israel.