Israel: los blancos en Yemen fueron cuarteles de propaganda, campamentos terroristas y centros de inteligencia hutíes

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron los ataques contra los hutíes en Yemen, apoyados por Irán, afirmando que los blancos fueron campamentos militares donde se concentraban terroristas, el cuartel general de su División de Propaganda y un depósito de combustible, tanto en Saná como en la zona de Al-Jawf, al norte de la capital.

Los ataques se produjeron tras repetidos lanzamientos de misiles y drones hutíes contra Israel en las últimas semanas, incluyendo un impacto directo en el aeropuerto Ramon, en el sur de Israel, el domingo.

Según las FDI, la División de Propaganda Militar hutí «es responsable de difundir mensajes de incitación y propaganda en medios de comunicación, incluyendo discursos del líder Abdul-Malik [al-Houthi] y declaraciones del portavoz Yahya Saree».

“Durante la guerra, el cuartel general encabezó los esfuerzos de propaganda y terrorismo psicológico del régimen”, agregaron.

Los campamentos atacados eran utilizados para «planificar y ejecutar ataques terroristas contra las FDI y el Estado de Israel. Los campamentos también contenían centros de mando de operaciones e inteligencia utilizados por el régimen», añadieron las FDI.

«Prometimos más ataques y hoy le hemos asestado otro doloroso golpe a la organización terrorista hutí en Yemen», afirmó previamente el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) acaban de atacar Saná y otros lugares de Yemen, apuntando a campamentos militares dirigidos por agentes hutíes, incluido el aparato de propaganda hutí”, dijo.

«El largo brazo del Estado de Israel alcanzará y atacará al terrorismo dondequiera que exista y desde dondequiera que represente una amenaza para nuestros ciudadanos», añadió Katz.

Los terroristas hutíes afirmaron que sus defensas aéreas estaban atacando a aviones israelíes que estaban bombardeando su país.