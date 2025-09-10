Israel: 10 aviones lanzaron 30 bombas sobre 15 objetivos de los terroristas hutíes en Yemen

Itongadol/Agencia AJN.- El ataque de la Fuerza Aérea israelí (IAF) en Yemen de hoy constituyó el vuelo más largo desde el comienzo de la guerra, con aviones de combate recorriendo más de 2.350 kilómetros hasta los blancos, según el Ejército.

El ataque implicó que más de 10 aviones de combate de la IAF lanzaran alrededor de 30 bombas sobre 15 objetivos en Saná y la zona de Al-Jawf, al norte de la capital, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En ruta para ejecutar el ataque y de regreso a Israel se realizaron varios reabastecimientos de combustible en vuelo.

Pero el ataque de hoy no es el más distante de la guerra, ya que Saná se encuentra a unos 1.800 kilómetros de Israel y los aviones se desviaron para evitar el espacio aéreo saudita. El ataque más distante llevado a cabo por la IAF en la guerra fue en junio contra el aeropuerto iraní de Mashhad, a unos 2.300 kilómetros de Israel.

Poco antes, las FDI confirmaron los ataques contra los hutíes en Yemen, apoyados por Irán, afirmando que los blancos fueron campamentos militares donde se concentraban terroristas, el cuartel general de su División de Propaganda y un depósito de combustible, tanto en Saná como en la zona de Al-Jawf, al norte de la capital.

Los ataques se produjeron tras repetidos lanzamientos de misiles y drones hutíes contra Israel en las últimas semanas, incluyendo un impacto directo en el aeropuerto Ramon, en el sur de Israel, el domingo.

Según las FDI, la División de Propaganda Militar hutí «es responsable de difundir mensajes de incitación y propaganda en medios de comunicación, incluyendo discursos del líder Abdul-Malik [al-Houthi] y declaraciones del portavoz Yahya Saree».

“Durante la guerra, el cuartel general encabezó los esfuerzos de propaganda y terrorismo psicológico del régimen”, agregaron.

Los campamentos atacados eran utilizados para «planificar y ejecutar ataques terroristas contra las FDI y el Estado de Israel. Los campamentos también contenían centros de mando de operaciones e inteligencia utilizados por el régimen», añadieron las FDI.