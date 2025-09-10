Inicio MEDIO ORIENTE Primer ministro catarí: «Israel nos atacó con sistemas de armas que nuestros radares no pudieron detectar en absoluto»

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, declaró este martes que el ataque israelí contra miembros de Hamás en la capital del país Doha, fue ilegal y que estaban considerando emprender acciones legales internacionales contra Israel por los ataques.

En este punto, el funcionario catarí reveló que sus radares no detectaron los aviones de ataque israelíes ni las armas lanzadas por los cazas israelíes, y que solo se enteraron del incidente después de que Estados Unidos les notificara del ataque israelí.

Israel es el único país que cuenta con aviones de combate furtivos, el Adir, y misiles avanzados de largo alcance capaces de avanzar hasta el objetivo y sorprender al enemigo.

Israel utilizó sus aviones de combate F-35 para atacar objetivos en el interior de Irán durante la Guerra de los 12 Días, e incluso allí, los sistemas de radar iraníes, que de alguna manera sobrevivieron al ataque de destrucción preventivo israelí, no detectaron el avión atacante.

Los aviones Adir poseen cierta capacidad de sigilo, pero no son completamente invisibles. Irán afirma tener radares especiales capaces de detectar aviones furtivos, pero ninguno de ellos ha podido impedir que los aviones de ataque israelíes lleven a cabo sus misiones cuando han sido enviados contra Irán.

