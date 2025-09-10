Itongadol/Agencia AJN.- En las últimas horas, los titulares de los medios árabes e internacionales se centraron en el anuncio de la liberación de la investigadora israelí-rusa Elizabeth Tsurkov, retenida por la organización iraquí Hezbolah desde 2023.

Esta medida se produjo en el marco de negociaciones secretas en las que participaron figuras regionales e internacionales, que culminaron en un complejo acuerdo para la liberación de varios prisioneros y detenidos iraquíes retenidos por Israel.

Sin embargo, la cuestión más polémica es si el nombre del capitán Imad Amhaz se incluyó efectivamente en el acuerdo o si el asunto sigue siendo especulativo.

Detalles del acuerdo según filtraciones

El director de la Red Federal de Noticias de Rusia (RFN) reveló que las negociaciones culminaron con la liberación de Tsurkov a cambio de varios prisioneros iraquíes y del oficial de Hezbollah Imad Amhaz, además de otros cinco detenidos, incluidos iraníes.

Fuentes de OTV informaron que el nombre de Amhaz se consideró en el acuerdo, pero «aún no se ha decidido nada».

Al-Jadeed TV informó que las negociaciones culminaron con la liberación de Tsurkov a cambio de prisioneros iraquíes retenidos por Israel, con la posibilidad de incluir en la operación al capitán de la Armada Amhaz, junto con otros cinco detenidos, incluidos iraníes.

¿Hay aprobación israelí?

A pesar de la amplia cobertura mediática, el canal 12 informó que no había recibido confirmación oficial de las autoridades israelíes sobre la inclusión del nombre de Imad Amhaz en el acuerdo.

Tampoco hay detalles precisos sobre la lista de liberados.

¿Quién es Imad Amhaz?

Imad Amhaz, oficial naval con rango de capitán afiliado a Hezbollah, fue secuestrado por una unidad de comando israelí en la ciudad de Batroun a finales de 2024.

Esta agresión causó gran revuelo en su momento y se describió como parte de la estrategia de Israel para presionar a Hezbolá atacando a figuras logísticas involucradas en operaciones navales. Desde entonces, el destino de Amhaz ha permanecido incierto, hasta que el acuerdo de Tsurkov volvió a poner su nombre en primer plano.