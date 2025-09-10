Netanyahu tras el bombardeo a los terroristas hutíes: “Seguiremos atacando” a quien nos ataque

Itongadol/Agencia AJN.- Israel “seguirá atacando” a quien lo ataque, declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu tras los ataques aéreos israelíes contra posiciones de los terroristas hutíes, apoyados por Irán, en Yemen.

“Hace unos días eliminamos a la mayoría de los miembros del gobierno terrorista hutí”, declaró en la ceremonia de colocación de la piedra fundamental de un nuevo paseo marítimo en Bat Yam, que lleva el nombre del presidente estadounidense Donald Trump.

“En respuesta, los hutíes dispararon hace dos días contra el aeropuerto Ramon. Eso no debilitó nuestra determinación: hoy los atacamos de nuevo desde el aire, atacando sus instalaciones terroristas, bases terroristas con numerosos terroristas y también otros sitios”, continuó Netanyahu.

“Seguiremos atacando. A quienquiera que nos ataque, a quienquiera que nos ataque, lo alcanzaremos”, prometió.

El ataque de la Fuerza Aérea israelí (IAF) en Yemen de hoy constituyó el vuelo más largo desde el comienzo de la guerra, con aviones de combate recorriendo más de 2.350 kilómetros hasta los blancos, según el Ejército.

El ataque implicó que más de 10 aviones de combate de la IAF lanzaran alrededor de 30 bombas sobre 15 objetivos en Saná y la zona de Al-Jawf, al norte de la capital, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En ruta para ejecutar el ataque y de regreso a Israel se realizaron varios reabastecimientos de combustible en vuelo.

Pero el ataque de hoy no es el más distante de la guerra, ya que Saná se encuentra a unos 1.800 kilómetros de Israel y los aviones se desviaron para evitar el espacio aéreo saudita. El ataque más distante llevado a cabo por la IAF en la guerra fue en junio contra el aeropuerto iraní de Mashhad, a unos 2.300 kilómetros de Israel.