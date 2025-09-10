La Unión Europea inició una campaña punitiva contra Israel y suspendió todos los pagos

Itongadol/Agencia AJN.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que el poder ejecutivo de la Unión Europea suspendió todos los pagos a Israel debido a su guerra y conducta en la Franja de Gaza.

Suspensión del apoyo bilateral

Von der Leyen declaró en un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo: “Suspenderemos nuestro apoyo bilateral a Israel. Detendremos todos los pagos en estas áreas sin comprometer nuestra colaboración con la sociedad civil ni con Yad Vashem”.

Explicó que la comisión propondría sanciones contra ministros israelíes extremistas y una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación UE-Israel, centrándose en cuestiones comerciales.

Añadió que la comisión establecería un grupo de donantes para los palestinos el próximo mes, que incluiría una herramienta para la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Von der Leyen señaló que “lo que está sucediendo en Gaza ha conmocionado la conciencia mundial. Hay personas asesinadas mientras mendigan comida. Las madres sostienen a sus hijos muertos. Estas imágenes son catastróficas”.

“Por el bien de los niños, por el bien de la humanidad, esto debe parar, y Europa debe liderar el camino como lo ha hecho en el pasado”, continuó.

Un documento de opciones preparado por el servicio diplomático de la UE en julio establecía que suspender la cláusula comercial del acuerdo resultaría en la retirada de las preferencias comerciales otorgadas a los productos israelíes que ingresan al mercado europeo y requeriría una votación por mayoría cualificada de los gobiernos del bloque.

La UE es el principal socio comercial de Israel, representando casi un tercio de su comercio internacional total de bienes el año pasado.

Una votación por mayoría cualificada requeriría el apoyo de 15 de los 27 Estados miembros, que representan el 65 % de la población de la UE.

La Comisión propuso previamente restringir el acceso de Israel a su principal programa de financiación de la investigación, pero no ha logrado reunir el apoyo suficiente de los Estados miembros de la UE para implementar la medida.

Los diplomáticos afirman que la postura de Alemania sobre la propuesta es clave, y Berlín ha afirmado que aún no ha tomado una decisión.