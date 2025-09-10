La Autoridad Palestina arresta al candidato de EE.UU. a gobernar la Gaza de posguerra

Itongadol/Agencia AJN.- Medios palestinos informaron que el aparato de Seguridad Preventiva de la Autoridad Palestina arrestó en Ramala a Samir Khalila, un empresario que recientemente fue mencionado como candidato a gobernador de transición de Gaza tras la guerra.

Tras informes periodísticos de principios de agosto que lo presentaban como un candidato respaldado por los Estados Unidos, Khalila aclaró a varios medios que no asumiría dicho cargo sin el consentimiento de la Autoridad Palestina.

Khalila vive en Canadá y trabajó en el Ministerio de Economía palestino en la década de 1990.

La Administración Trump lo habría elegido por ser un tecnócrata con experiencia política y un hombre que no está asociado ideológicamente con Hamas ni con Fatah, una de las condiciones exigidas por el gobierno israelí para cualquier candidato a gobernar Gaza.

Khalila habría exigido la presencia de fuerzas árabes para la gestión y el control de la seguridad en la Franja.

Por otra parte, el coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), un organismo dependiente del Ministerio de Defensa de Israel, aseguró que hay espacio disponible para instalar carpas para los desplazados en la zona humanitaria al sur de la Franja, pese a que Hamás busca impedir que los palestinos evacuen la Ciudad de Gaza.

“En los últimos días, la organización terrorista Hamás estuvo llevando adelante una campaña falsa destinada a evitar que ustedes, los residentes de Gaza, se trasladen desde el norte de la Franja hacia el sur, para su seguridad y protección”, expresó el titular del COGAT, general de división Ghassan Alian, en su perfil de Facebook en árabe.

Afirmó que ‘‘para disipar esa nube de mentiras es importante aclarar los hechos: contrario a lo que afirma Hamás, existen espacios disponibles en la zona humanitaria para instalar carpas’’.

‘‘No caigan en las mentiras de Hamás, que busca utilizarlos como escudos humanos para sus fines asesinos”, agregó Alian.

En la misma línea, aseguró: ‘‘Hamás los pone en peligro y daña a sus familias. Deben conocer la verdad y seguir las instrucciones de evacuación. Estas son instrucciones que salvan vidas”.