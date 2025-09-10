Jefe del Estado Mayor israelí: Las FDI “les cortarán las manos a todos nuestros enemigos”

Itongadol/Agencia AJN.- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Eyal Zamir, afirmó en la ceremonia de graduación de oficiales de la Armada, que “el largo brazo de las FDI llegará a todos los escenarios y les cortará las manos a todos nuestros enemigos en Medio Oriente”.

“En los últimos días hemos atacado en varios escenarios simultáneamente”, declaró, refiriéndose a la Franja de Gaza, el Líbano, Yemen y Catar.

“En la Franja de Gaza, continuaremos actuando con fuerza hasta recuperar a nuestros rehenes, tanto los vivos como los caídos. No escatimaremos esfuerzos. Este es nuestro deber moral y nuestra misión ética. Estamos transformando la realidad de la seguridad e infligiendo golpes masivos a (la organización terrorista palestina) Hamás para derrotarlo y derrocar definitivamente su régimen”, continuó Zamir.

“Pronto cumpliremos dos años desde que las FDI se pusieron de pie y demostraron día a día su determinación y fuerza. Nuestro mensaje es claro: el largo brazo de las FDI llegará a todos los escenarios y les cortará las manos a todos nuestros enemigos en Medio Oriente”, añadió.

“En Siria, frustramos capacidades que representaban una amenaza para nuestra libertad de acción”, declaró Zamir sobre los ataques del lunes, que impactaron una base militar cerca de Homs y objetivos cerca de la ciudad costera de Latakia y la histórica ciudad de Palmira.

En un sentido similar, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró poco antes: “Hace unos días eliminamos a la mayoría de los miembros del gobierno terrorista hutí” de Yemen.

“En respuesta, los hutíes dispararon hace dos días contra el aeropuerto Ramon. Eso no debilitó nuestra determinación: hoy los atacamos de nuevo desde el aire, atacando sus instalaciones terroristas, bases terroristas con numerosos terroristas y también otros sitios”, continuó.

“Seguiremos atacando. A quienquiera que nos ataque, a quienquiera que nos ataque, lo alcanzaremos”, prometió Netanyahu.