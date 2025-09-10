Netanyahu a Qatar sobre los líderes de Hamás: “los expulsan, los llevan a la Justicia o lo haremos nosotros”

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamin Netanyahu adoptó un tono desafiante tras el ataque de Israel contra los líderes de la organización terrorista palestina Hamás en Doha, instando a Qatar: “los expulsan o los llevan a la Justicia porque si no lo hacen, lo haremos nosotros”.
En un video en inglés, comparó el ataque de Israel con las operaciones estadounidenses tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuyo aniversario se celebrará mañana.
“También tenemos un 11 de Septiembre. Recordamos el 7 de Octubre. Ese día, terroristas islamistas cometieron la peor barbarie contra el pueblo judío” desde la Shoá, dijo Netanyahu.
“¿Qué hizo Estados Unidos tras el 11 de Septiembre? Prometió perseguir a los terroristas que cometieron ese atroz crimen, dondequiera se encontraran. Y también se aprobó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, dos semanas después, que estableció que los gobiernos no pueden darles refugio a terroristas”, reseñó.
Israel siguió ese enfoque, afirmó Netanyahu, acusando a Qatar de albergar a terroristas, financiar a Hamás y otorgarles mansiones a sus líderes.
“Así que hicimos exactamente lo que hizo Estados Unidos cuando persiguió a los terroristas de Al Qaeda en Afganistán y después mataron a Osama bin Laden en Pakistán”, argumentó.
Netanyahu sostuvo que los mismos países que aplaudieron a los Estados Unidos por matar a Bin Laden deberían avergonzarse por condenar a Israel.
Horas antes, Netanyahu declaró: “Hace unos días eliminamos a la mayoría de los miembros del gobierno terrorista hutí” de Yemen.
“En respuesta, los hutíes dispararon hace dos días contra el aeropuerto Ramon. Eso no debilitó nuestra determinación: hoy los atacamos de nuevo desde el aire, atacando sus instalaciones terroristas, bases terroristas con numerosos terroristas y también otros sitios”, continuó.
“Seguiremos atacando. A quienquiera que nos ataque, a quienquiera que nos ataque, lo alcanzaremos”, prometió Netanyahu.