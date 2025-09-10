Trump se reúne con familiares de rehenes y sobrevivientes del cautiverio de Hamás

Itongadol.- Un día después del ataque en Qatar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en Washington con familiares de rehenes israelíes y sobrevivientes del cautiverio de Hamás. Estuvo acompañado por el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el embajador Steve Witkoff, en lo que fue presentado como una muestra del máximo compromiso de la administración norteamericana con el tema.

Entre los asistentes se encontraban los sobrevivientes Ohad y Raz Ben Ami, así como Ilay y Yeela David, hermanos de Evyatar David, aún en manos de Hamás. Los familiares describieron al encuentro como intenso y emotivo, marcado tanto por la angustia de los que esperan la liberación de sus seres queridos como por la determinación expresada por Trump.

El presidente reiteró su compromiso de lograr la liberación de los 48 rehenes que aún permanecen en Gaza. “Queríamos que estuviera todo mi equipo de liderazgo más alto en esta mesa, para mostrar que el gobierno de Estados Unidos está totalmente comprometido en traer a todos los rehenes a casa”, aseguró.

Según participantes, Trump preguntó si una ocupación militar podría contribuir a resolver la situación, pero los familiares advirtieron que esa medida pondría aún más en riesgo a los cautivos. “La única vía viable es un acuerdo negociado”, insistieron. El presidente reconoció ese planteo y se mostró receptivo a las preocupaciones planteadas por las familias.

Trump también reconoció el horror que atraviesan los familiares, al tiempo que expresó alivio por poder ver a algunos sobrevivientes presentes en la sala. Cerró el encuentro reafirmando que su administración seguirá trabajando “sin descanso” para garantizar la liberación de cada uno de los rehenes.