Informe: Dos altos dirigentes de Hamás resultaron heridos por el ataque en Doha, uno en estado crítico

Itongadol.- Dos altos funcionarios de Hamás resultaron heridos en el ataque aéreo israelí en Doha, Qatar, según informó el medio londinense Asharq al-Awsat. Uno de ellos se encuentra en estado crítico y ambos están recibiendo atención en un hospital privado bajo estrictas medidas de seguridad.

El reporte indicó que los heridos pertenecen al liderazgo político del movimiento islamista, aunque no fueron identificados por su nombre. La gravedad exacta de sus lesiones no fue detallada.

Hamás había confirmado previamente que en la operación del martes murieron cinco de sus miembros, entre ellos Humam al-Hayya, hijo del alto dirigente Khalil al-Hayya. El ataque también habría alcanzado las oficinas del exjefe del grupo, Ismail Haniyeh, situadas junto a la residencia de la familia Hayya.

Según la publicación, el misil impactó en una esquina opuesta al lugar donde se encontraban los dirigentes, lo que habría reducido el efecto directo sobre ellos. Sin embargo, la eliminación de varios guardaespaldas en el operativo hace pensar que Israel pudo haber rastreado los teléfonos móviles de los líderes para localizar la reunión, a pesar de que suelen evitarlos en este tipo de encuentros.

El ataque en territorio qatarí marca una escalada inédita en la estrategia israelí contra el liderazgo de Hamás, extendiendo el alcance de sus operaciones más allá de Gaza, Líbano o Siria. La acción coincidió con reuniones de alto nivel entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump, quien si bien subrayó que la decisión fue “exclusivamente israelí”, reiteró que el objetivo de desmantelar a Hamás es compartido por Washington.

Desde Doha, el gobierno qatarí evitó confirmar públicamente detalles sobre las bajas, pero diplomáticos regionales advirtieron que la operación podría tensar el rol de Qatar como mediador en las negociaciones para la liberación de rehenes. Fuentes cercanas a las conversaciones señalaron que la seguridad de las delegaciones de Hamás en el país se ha reforzado drásticamente tras el ataque.

Analistas advierten que este tipo de operaciones podría abrir un nuevo frente diplomático para Israel, dado que Qatar alberga a parte del liderazgo político de Hamás y ha sido un actor central en los intentos de mediación desde octubre de 2023. Aun así, funcionarios israelíes han reiterado que “no existe refugio seguro” para quienes participaron en la masacre del 7 de octubre y que sus operativos continuarán “en cualquier lugar del mundo”.