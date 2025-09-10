Israel advirtió a los palestinos de Gaza que Hamás miente sobre la falta de espacio en la zona humanitaria

Itongadol.- Mientras Hamás supuestamente busca impedir que los palestinos evacuen la ciudad de Gaza, el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) -un organismo dependiente del Ministerio de Defensa de Israel-, aseguró que hay espacios disponibles en la zona humanitaria designada por el Estado judío al sur de la Franja, para instalar carpas para los desplazados.

“En los últimos días, la organización terrorista Hamás estuvo llevando adelante una campaña falsa destinada a evitar que ustedes, los residentes de Gaza, se trasladen desde el norte de la Franja hacia el sur, para su seguridad y protección”, expresó el jefe de la COGAT, el general de división Ghassan Alian, en su página de Facebook en árabe.

Además, Alian afirmó que ‘‘para disipar esta nube de mentiras, es importante aclarar los hechos. Contrario a lo que afirma Hamás, existen espacios disponibles en la zona humanitaria para instalar carpas’’.

‘‘No caigan en las mentiras de Hamás, que busca utilizarlos como escudos humanos para sus fines asesinos”, agregó Alian.

En la misma línea, el jefe de la COGAT aseguró: ‘‘Hamás los pone en peligro y daña a sus familias. Deben conocer la verdad y seguir las instrucciones de evacuación. Estas son instrucciones que salvan vidas”.

En ese sentido, la COGAT publicó gráficos que muestran las ubicaciones en la zona humanitaria donde hay áreas abiertas para instalar carpas.

En los últimos dos días, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) instaron a los civiles de toda la ciudad de Gaza a evacuar, incluso mediante el lanzamiento de panfletos y llamadas telefónicas a los gazatíes de la zona.

Según estimaciones de las IDF difundidas este miércoles por la mañana, unos 150.000 de los aproximadamente un millón de palestinos que residen en la ciudad de Gaza evacuaron la zona hasta el momento.

Organismos internacionales y agencias humanitarias, por su parte, remarcaron que pese a la existencia de estas zonas designadas, las condiciones al sur de la Franja siguen siendo precarias.

La falta de infraestructura básica, agua potable y asistencia médica adecuada genera preocupación sobre la capacidad real de la zona humanitaria para absorber a más desplazados.

Asimismo, líderes palestinos sostuvieron que los llamados de Israel a evacuar responden a una estrategia militar más que a un interés humanitario, señalando que muchas familias enfrentan enormes riesgos durante los traslados y que, en varias ocasiones, los corredores anunciados no garantizaron seguridad, lo que genera desconfianza entre la población civil del enclave costero.