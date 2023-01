We Will Rock You, el musical de Queen, llegará a Israel

Itongadol.- El musical We Will Rock You, basado en las canciones de la banda de rock británica Queen, llegará finalmente a Israel, con nada menos que 10 representaciones previstas, según anunciaron el miércoles los productores israelíes del espectáculo.

El musical se representará en Israel del 30 de agosto al 9 de septiembre de 2023, con precios de entradas que oscilan entre 195 NIS para la entrada general y 695 NIS para los asientos VIP.

La preventa de entradas iba a comenzar el miércoles, mientras que el jueves se abrirá la venta al público en general. La producción se representará en el Centro de Artes Escénicas de Tel Aviv.

El equipo de producción israelí está dirigido por Yoav Zemach.

La producción reimaginada de la icónica colaboración entre Ben Elton y Queen gira en torno al intento de salvar la música rock’n’roll en un mundo postapocalíptico.

Según la producción, «We Will Rock You presenta una era en la que los algoritmos predicen todas las preferencias humanas, los instrumentos musicales y la música en directo hace tiempo que desaparecieron, por lo que ofrece algo más adecuado a nuestro tiempo: un himno a la individualidad de ritmo trepidante, golpeando puños y pisando fuerte».

Esta producción llena de rock incluye 24 de los mayores éxitos de Queen, entre ellos Killer Queen, Under Pressure, We Are the Champions, Radio Ga Ga, I Want to Break Free, Don’t Stop Me Now Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust y la inimitable We Will Rock You.

El musical cuenta con 55 cantantes, actores, bailarines y músicos que llegarán a Israel como parte de la gira mundial, junto con no menos de 100 toneladas (200.000 libras) de equipo y vestuario.

La idea del musical surgió tras un encuentro entre el actor Robert De Niro y los músicos Brian May y Roger Taylor, en Venecia en 1996. La hija de De Niro era una gran fan de Queen y el actor preguntó si las leyendas del rock pensaban crear un musical basado en sus canciones. El resto es historia.