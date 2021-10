Un terremoto de magnitud 5.8 se sintió en todo Israel

Agencia AJN.- Un terremoto se sintió esta mañana en todo el territorio israelí. El origen del mismo se dio en el Mar Mediterráneo frente a las costas de Creta, a unos 600 kilómetros de Israel.

La División de Sismología del Instituto Geológico informó que los movimientos sísmicos tuvieron una magnitud de 5.8. Además se informó que se sintió en Chipre y Egipto.

M6.4 #earthquake (#σεισμός) strikes 219 km S of #Ródos (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/AeFgFEglaO

— EMSC (@LastQuake) October 19, 2021