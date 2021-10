Un informe afirma que varios testigos sabían sobre la agresión de Peres pero se mantuvieron en silencio

Itongadol.- Nueva información sobre el testimonio de la exsecretaria anónima que, el sábado por la noche, acusó al ex presidente y primer ministro israelí Shimon Peres de agredirla sexualmente, ha sido publicada por Canal 12 el día de hoy.

La secretaria alegó que Peres «la había inmovilizado en la esquina, el espacio entre la puerta y la pared, de modo que si alguien caminaba por el pasillo, no podía ver lo que estaba pasando en la habitación».

Además, informó Canal 12, el círculo de quienes sabían sobre el presunto comportamiento de Peres era mucho más grande de lo esperado. Las personas que trabajaban con Peres en ese momento admitieron, a puerta cerrada, que sabían de los incidentes.

Varios de los que sabían en ese momento ahora lamentan permanecer en silencio, según la reportera Rina Mazliah, quien reveló por primera vez el testimonio inicial el sábado por la noche.

La razón por la que la gente eligió permanecer en silencio, agregó Mazliah, fue, y sigue siendo, en parte debido a intereses políticos y en parte a intereses económicos.

«Me atrajo hacia él y puso su mano debajo de mi camisa», dijo la mujer anónima. «Le dije ‘espera espera’ y me empujó contra la pared. Lo empujé y salí corriendo. Tengo un recuerdo terrible de él».

Esta acusación sigue a las realizadas por la ex MK Colette Avital, quien alegó la semana pasada que Peres la había agredido sexualmente en los años 80.

Avital afirmó que Peres la inmovilizó contra una puerta y trató de besarla mientras era primer ministro en 1984.

También dijo que en otra ocasión, él la invitó a desayunar a su habitación de hotel mientras estaban en una misión diplomática en París y trató de empujarla sobre la cama cuando ella entró en la habitación.

En una entrevista, se le preguntó a Avital por qué finalmente había revelado lo que hizo Peres.

«Luché mucho con la decisión, pero al final, estaba convencida de que si he luchado por las mujeres contra la agresión sexual todos estos años, y algunas mujeres ya lo saben, sería muy malo si no revelaba el La verdad. Eso es lo que me convenció «, dijo.

La semana pasada en Shabbatarbut, habló sobre cómo el «¿por qué ahora?» La pregunta no surge de la curiosidad sino de un lugar acusador y dudoso. Agregó que continuó trabajando con él porque lo respetaba a él y a su trabajo, y que «no quiso insultar la memoria de Peres y definitivamente no a su familia».

Avital dijo que había informado del incidente en París al asesor de Peres , Yossi Beilin, pero cuando Ynet le preguntó al respecto, Beilin dijo: «No recuerdo tal incidente, y definitivamente Peres no me informó de ese tipo de comportamiento. . Me sorprendió mucho esta revelación, y no estoy en condiciones de negar nada porque simplemente no lo recuerdo «.