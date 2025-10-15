Un hombre fue detenido tras disparar y matar a dos personas cerca de Modi’in: Se trataría un hecho delictivo y no de un atentado

Itongadol/Agencia AJN.- La policía israelí detuvo hoy a un motociclista que disparó, mató a dos personas y dejó a dos gravemente heridas mientras circulaba por la autopista 443 cerca de Modi’in.

La policía acudió al lugar de los hechos e inició una investigación preliminar sobre las circunstancias del incidente. Según la evaluación inicial, es probable que se trate de un hecho delictivo y no de un atentado.

Los heridos fueron evacuados a los hospitales Shamir-Asaf Harofeh y Sheba-Tel Hashomer, según el servicio médico de emergencias de Israel, Magen David Adom (MDA).

«A las 14.05, se recibió un informe en la línea directa 101 de la MDA en la región de Ayalon sobre tres hombres heridos en un incidente violento en la carretera 443, cerca del cruce de Mevo Modi’im», declaró el portavoz del MDA. «Médicos y paramédicos de la MDA brindaron atención médica en el lugar a tres personas heridas en estado grave”, agregó.

Los dos hombres que fallecieron tenían alrededor de 40 años y el atacante detenido ronda los 20.