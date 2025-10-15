Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Levin respaldará proyecto de ley que permitiría al ministro de Defensa limitar las audiencias del juicio a Netanyahu en tiempos de guerra.

The Jerusalem Post: Arrestan a sospechoso después de que un motociclista abriera fuego en una autopista cerca de Modi’in y matara a dos personas.

YNET: ‘Siete hombres en un pozo’: el padre del rehén liberado Yosef Chaim Ohana revela horribles abusos por parte de Hamás

Israel Hayom: El equipo de rescate turco parte hacia las operaciones de búsqueda en Gaza

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!

