“Finalmente juntos”: los gemelos liberados se reencontraron tras dos años de cautiverio y recibieron la visita del presidente Herzog

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, visitó a los gemelos Gali y Ziv Berman, liberados el lunes tras permanecer más de dos años como rehenes en Gaza. El encuentro tuvo lugar en el Centro Médico Sheba de Tel Hashomer, donde el mandatario y su esposa, Michal Herzog, los recibieron con un cálido abrazo y destacaron la valentía de su familia, que durante todo el tiempo de cautiverio encabezó una intensa campaña por su liberación.

En un video publicado en la cuenta oficial de Herzog en X, el presidente relató lo conmovedor que fue ver la fotografía del reencuentro de los hermanos. Gali confirmó que durante el cautiverio estuvieron separados y no sabían si el otro seguía con vida. “No sabíamos dónde estaba [mi hermano]. De repente, lo trajeron”, contó emocionado al describir el momento en que se reencontraron.

Según reportó el Canal 12 israelí, los gemelos fueron mantenidos en lugares distintos, completamente aislados del exterior, y sufrieron periodos de escasez de alimentos.

Herzog escribió en X que “los gemelos Gali y Ziv Berman conquistaron el corazón de toda una nación. Nos emocionó verlos finalmente juntos, protegidos y rodeados de su familia”. El presidente añadió que Israel “espera que todos regresen”, en alusión a los cuerpos de los rehenes que aún permanecen en Gaza.

