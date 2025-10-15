El cuarto cuerpo transferido por Hamás a Israel no es el de un rehén israelí

Itongadol.- Uno de los cuatro cadáveres entregados a Israel por Hamás no pertenece a un rehén israelí sino a un gazatí, dijo un funcionario de seguridad tras los intentos de identificación en el Instituto Forense Abu Kabir.

Según otra fuente de seguridad, el cuarto cadáver es el de un gazatí que vestía un uniforme de las FDI.

Según la primera fuente, 21 rehenes fallecidos permanecen cautivos de Hamas y se espera que más cuerpos sean transferidos a Israel el miércoles.

«Tras finalizar los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes», confirmaron las FDI.

«Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos».

El martes por la noche, se identificaron los cuerpos de tres rehenes fallecidos : el soldado de las FDI Tamir Nimrodi, Uriel Baruch y Eitan Levy.

La Oficina del Primer Ministro declaró: «La organización terrorista Hamás debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolver los cuerpos de los rehenes como parte de la implementación del acuerdo. No cederemos en este aspecto y no escatimaremos esfuerzos hasta que restituyamos a todos los rehenes fallecidos, hasta el último».

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, respondió: «Ya basta de esta vergüenza. Momentos después de abrir las puertas a cientos de camiones [de ayuda], Hamás volvió rápidamente a sus tácticas habituales: mentir, engañar y atormentar a las familias y a los muertos. El terror nazi solo entiende de fuerza, y la única manera de resolver los problemas con ella es borrarlo de la faz de la tierra».