Trump: Si Hamás no cumple su promesa de desarmarse, “los desarmaremos nosotros, quizás de forma violenta”

Itongadol/AJN.- El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró el martes que Hamás comunicó a sus principales asesores que se desarmará y que el grupo terrorista podría ser tratado “de forma violenta” si se niega a hacerlo.

Trump también presionó al grupo palestino para que procediera con la liberación de todos los rehenes muertos que aún se encontraban retenidos en la Franja.

“Hablé con Hamás y le dije: ‘Se van a desarmar, ¿verdad?’. ‘Sí, señor. Nos vamos a desarmar’. Eso fue lo que me dijeron. Se desarmarán ellos o los desarmaremos nosotros”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Posteriormente aclaró que este mensaje, y no una conversación directa entre el presidente y funcionarios de Hamás, se transmitió a través de su “gente”, aparentemente refiriéndose al enviado especial estadounidense Steve Witkoff y a su yerno, Jared Kushner.

Witkoff y Kushner, con la aprobación de Trump, se reunieron la semana pasada en Sharm el-Sheikh con el principal negociador de Hamás, Khalil al-Hayya, para asegurarle que Washington exigiría a Israel que cumpla los términos del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza.

El alto el fuego mediado por Estados Unidos entró en vigor el viernes y Hamás liberó el lunes a los 20 rehenes que quedaban vivos. El grupo terrorista también debía devolver los restos de todos los rehenes fallecidos, pero solo entregó cuatro el lunes y otros cuatro el martes, de los cuales uno no era israelí.

Trump hizo estas declaraciones el martes en respuesta a una pregunta sobre si puede garantizar que Hamás se desarmará.

“Les hemos dicho que queremos que se desarmen, y se desarmarán. Y si no se desarman, los desarmaremos, y será rápido y quizás violento, pero se desarmarán. ¿Me entienden? Se desarmarán”, aseguró.

Consultado sobre cómo planeaba hacerlo, Trump respondió: “No tengo que explicárselo… Saben que no estoy jugando”. En cuanto al plazo, Trump afirmó que esto sucederá en “un plazo razonable”.