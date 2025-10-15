Putin y el presidente de Siria se reúnen en Moscú

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, afirmó hoy al presidente ruso, Vladimir Putin, que cumplirá todos los acuerdos alcanzados entre su país y Moscú, durante su primera visita a Rusia desde que llegó al poder.

Sharaa, quien dirigió la rama siria de Al Qaeda y derrocó a su predecesor, Bashar al-Assad, un estrecho aliado de Rusia, a finales del año pasado, expresó: “Existen relaciones bilaterales e intereses compartidos que nos unen a Rusia, y respetamos todos los acuerdos alcanzados con ella. Estamos trabajando para redefinir la naturaleza de las relaciones con Rusia».

La promesa sugiere que las dos principales bases militares de Moscú en Siria están a salvo.

Por su parte, Putin le comunicó que Moscú estaba dispuesta a hacer todo lo posible para aprovechar lo que denominó «numerosos inicios interesantes y útiles» que ya se habían abordado entre ambas partes para la reanudación de las relaciones.

El jefe del Kremlin también felicitó a Sharaa por la celebración de elecciones parlamentarias a principios de este mes en Siria.

«Creo que este es un gran éxito para usted, ya que conduce a la consolidación de la sociedad y, a pesar de que Siria atraviesa momentos difíciles, fortalecerá los lazos y la cooperación entre todas las fuerzas políticas del país», declaró Putin.

El Kremlin anunció antes de las conversaciones que se discutiría el destino de las dos principales bases rusas en Siria: la base aérea de Hmeimim, en la provincia siria de Latakia, y su base naval en Tartus, en la costa.

Rusia, que tiene intereses económicos y energéticos en Siria, también cuenta con presencia militar en el aeropuerto de Qamishli, en el noreste, cerca de las fronteras con Turquía e Irak.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró el lunes que Moscú creía que Damasco quería que las bases militares permanecieran y habló sobre la idea de utilizarlas también como centros logísticos para llevar ayuda a África por mar y aire.

Las autoridades sirias buscan garantías de que Rusia no ayudará a rearmar a los remanentes de las fuerzas de Assad, según declaró una fuente siria antes de las conversaciones. Sharaa espera que Rusia también ayude a reconstruir el ejército sirio, añadió la misma fuente.